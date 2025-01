En la cama y en la calle se ve quién es feliz, pero no sólo con palabras vacías ni con simulación, sino con hechos que se notan a leguas en el semblante.

Una persona que se quiere (o sea, que tiene autocuidado), honesta, que sabe comunicarse, que dice no sin ofender y que conoce el arte del sexo en la pareja, tiene éxito en la vida.

Para lograr fortalecernos en nuestra relación de pareja (no puede haber una pareja dispareja), les comparto algunos consejos para una comunicación saludable, porque las parejas fracasan donde el amor es siempre con conflicto, en un mundo de cambios y donde no todos están dispuestos a asumirlo.

El amor y la comunicación son los pilares de una relación de pareja duradera, sin amor y por puro interés las cosas no andan. Hay personas que buscan sólo servicios de las demás (que les hagan, que les sirvan, que les acerquen) pero esos son indicadores de parejas fracasadas.

Es también el caso de personas que construyen a partir del dolor, del resentimiento, inconscientemente quieren hacer una pareja desde el rencor, sin haber sanado, buscan una solución con un nuevo problema, en un claro autoengaño.

¿Cuándo buscar terapia de pareja?

Cuando las cosas se salen de control es importante buscar ayuda, pero no esperarse hasta que las cosas son graves, sino cuando la pareja requiere a una persona externa y ajena a su vida para que observe la dinámica, la comunicación y el poder que se ejerce en la relación, para que dé su opinión imparcial.

Considerar la terapia como una ayuda relevante, sana y propositiva, y no como un salvavidas para causas perdidas; es la diferencia entre una pareja consolidada y los que andan improvisando en la viña del señor, a las tontas y a locas con lo que dios les dio a entender.

Siempre es bueno saber que en las cosas del amor no sabemos todo, y que como en otras áreas, la salud de una pareja depende de reconocer nuestra ignorancia, de que aprendemos siempre de nuestros errores y que el perdón requiere acción concreta, no solo “hacer como si” y que el mundo gire.

¿Cómo puede la terapia de pareja ayudar a resolver conflictos y fortalecer los lazos emocionales?

La intervención de un psicólogo profesional que conoce de terapia de pareja permite que las personas regresen a una comunicación de calidad, con intimidad que sea rica en su proyecto de vida, sin actitudes tóxicas y sin estar a la defensiva, también cuidando al otro sin denigrarlo, buscando espacios seguros para compartir nuestro sentir más privado y confidencial.

La idea de la terapia psicológica es que tiene que ser agradable, rica y positiva: si no lo disfrutas, da pena y no ayuda a mejorar, allí no es.

¿Cuáles son las señales de alerta por problemas en la relación?

Hay parejas que casi hasta la muerte, desgraciadamente, se dan cuenta de la baja calidad de su pareja. Y de sus problemas podemos hacer una larga lista, que puede incluir manipulación, celos, falta de honestidad, faltas de respeto, culpar al otro por los problemas de la relación, no aportar nada más que puras penas.

¿Cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional para la pareja?

Si se es una pareja funcional, pero quieren mejorar su comunidad y subir un nivel en la calidad de su comunicación, buscar una terapia de pareja ayuda mucho; no hay que esperar que arda Troya para hacer algo en la vida. Si tienen problemas de comunicación con agresividad o simplemente pobre; o la intimidad falla, con conflictos cotidianos sin una mediación adecuada, metiendo a sus hijos; o simplemente porque se está barajando la separación, ya es momento de buscar ayuda profesional.

Siempre hay que tener presente que hay personas en la pareja que ocupan sí o sí terapia psicológica de manera individual, por su historia de vida caótica, porque ya tienen padecimientos mentales o porque generan muchos líos a la otra parte, y es su responsabilidad hacer algo para resolverlo de manera privada y en corto, con el ímpetu con el que generan problemas.

Causas y azares…

· Una cosa es el discurso y otra la realidad, y en el caso de la relación con Estados Unidos es criticable que, si ya veían venir ocurrencias, los funcionarios mexicanos no tengan una estrategia clara, menos una táctica concreta, terrible.

· La llegada de Trump de nuevo al gobierno de Estados Unidos no debería de ser noticia con el cúmulo de errores cometidos por la izquierda, y que agarre mal parado al gobierno mexicano es para trabajar internamente, no sólo para salir a gritar como locos para terminar estirando la mano.

· Las deportaciones que se vienen desde Estados Unidos pueden atenderse con atención de salud mental de calidad, para que no tomemos decisiones precipitadas que nos generen daños indeseables. Esperemos que los carteles de la droga en México tengan suficientes razones para seguir preocupados.

Hasta la próxima, que hay personas que duelen en todo el cuerpo.

