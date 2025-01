Cada año mueren infinidad de personas de ambos sexos, por enfermedades degenerativas crónicas, las que se consideran no infecciosas, de progresión lenta y larga duración, como las cardiacas y el cáncer, por ejemplo, pero existe otra que generalmente la gente la identifica como un vicio: el alcoholismo.

Por tal motivo el alcohólico recibe un trato de desprecio y rechazo empezando por su familia. Ignoran que la compulsión por beber, así como la manera en que se descoyuntan los sentidos y los cambios significativos en su conducta son síntomas de que está enfermo de alcoholismo.

De tal manera, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona, cuya naturaleza permita inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno.

El alcoholismo forma parte de las drogas de mayor dependencia que causa adicción, por lo que la OMS también la define como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad de consumir bebidas embriagantes, es incurable, progresiva y mortal. Las estadísticas de mortandad no son efectivas, pues el enfermo alcohólico en su degeneración física muere a través de otras causas como los infartos y cirrosis.

El tema del alcoholismo no se toca en las familias donde vive un enfermo alcohólico, porque evade cualquier plática que lo relacione o niega que lo es. Las frases que utilizan con frecuencia son: yo dejo de tomar cuando quiera; merezco relajarme de tanto trabajar; tomo poco; soy bebedor social; nada más me tomé dos. Otra manera de distinguir a un enfermo alcohólico es que si en una fiesta no hay alcohol se molesta y no la disfruta, busca cualquier pretexto para beber.

Generalmente todo enfermo alcohólico ha tenido problemas por su manera de beber en su trabajo o profesión; también accidentes de tráfico; ha pisado la cárcel por manejar en estado de ebriedad; maltrata a su pareja y/o hijos; se desinhibe en las reuniones; ofende a quienes más quiere y carga con sentimientos de culpa y arrepentimiento.

Los síntomas son iguales en todas las personas alcohólicas y por eso se considera una enfermedad. Desgraciadamente la familia del alcohólico lo protege ocultando ante los demás su mal comportamiento, como justificando su inasistencia al trabajo inventando cualquier excusa. O cuando omite sus obligaciones ante otras personas, porque no sabe qué hacer y menos admite que tiene a un enfermo en casa.

La adicción a consumir bebidas embriagantes ha tenido otro efecto negativo principalmente en los adolescentes, jóvenes y adultos de todas las edades, consumiendo además otras drogas que causan adicción inmediata como la marihuana, la cocaína, el cristal, metanfetaminas y el fentanilo entre otras.

Las personas que padecen esta enfermedad agrandan sus defectos de carácter y se vuelven intolerantes, compulsivos, prepotentes, mentirosos, lujuriosos y ejercen violencia física y psicológica. En la literatura de AA la distingue como una enfermedad perversa porque la persona buena se convierte en mala y causa daño intencionalmente.

Afortunadamente existe una solución en Alcohólicos Anónimos (AA), que es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de alcohólicos anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, se mantienen son sus propias contribuciones.

Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Su objetivo primordial es mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.

En los grupos de alcohólicos anónimos a todo el recién llegado se le da la bienvenida y se le otorga información. Se aplica la purificación emocional, corporal, mental y espiritual a través de la catarsis, que es la liberación emocional que consiste en la “purgación” de los conflictos inconscientes.

Es muy importante en la actualidad, prevenir a la niñez del grave daño que causan las adicciones y principalmente de la considerada reina de las drogas: la cerveza. Aunque sí existen los bebedores sociales que solo beben una o dos y cuyo objetivo no es emborracharse, si nos informamos y actuamos con nuestros familiares y amigos evitaremos violencia y desintegración familiar principalmente.