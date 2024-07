Ya están disponibles los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera de CONSUDEF e INEGI; el estado de tu salud crediticia lo puedes ver en tu Mi Score crediticio.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023 de la CONSUDEF y el INEGI, 36.9 % de la población mexicana se encontraba en un nivel alto de estrés financiero; 34.6 %, en un nivel moderado, y 28.5 %, en un nivel bajo o nulo. En relación con el estrés financiero, 34.9 % de la población reportó experimentar alguna consecuencia física y 30.7 % mencionó sufrir impactos psicológicos. Revisemos algunos datos para conocer las posibles razones:

El 36.2 % de la población reportó tener algún tipo de deuda. Tener deuda no es malo si se puede pagar, claro. La encuesta arrojó que un 17.1 % consideró que su nivel de deuda era alto o excesivo, mientras que 48.9 % lo calificó como moderado y 16.1 % consideró que su nivel de deuda era alta o excesiva. El 48.4 % dijo sentir preocupación de que las deudas se acumulen.

En este contexto, si el nivel de deuda supera a los ingresos o ahorros disponibles para pagar adecuadamente se registrará un retraso de pago en el Reporte de Crédito y por ende la puntuación de riesgo Mi Score del individuo bajaría, es decir, una persona sería de mayor riesgo crediticio conforme baje su puntuación. También se pueden perder puntos score por otras razones como, por ejemplo, tener un nivel de deuda elevado, por generar quebrantos o hacer fraudes, entre otros.

Yo creo que el Mi Score crediticio bien puede tomarse como un indicador de salud crediticia según su puntuación y color. Veamos los colores para hacerlo fácil: el Mi Score más bajo se presenta en color rojo, es un score bajo que indica alta probabilidad de que la persona tenga un atraso de pago de 90 días o más en alguno de sus créditos en los próximos 12 meses. Un Mi Score regular es aquel en color naranja. Un Mi Score bueno es aquel que aparece en color amarillo y, finalmente está el color verde que significa que es un score excelente, de bajo riesgo.

Si la persona está en color verde definitivamente no sufre de estrés crediticio. Si está en color amarillo seguramente está tranquilo pero lo podría estar más. Estar en naranja significaría que seguramente ya comienza a sentir estrés crediticio y necesita tomar acciones urgentes para subir su puntuación. Buró de Crédito le dice como, sin costo, usando su herramienta Mi Asesor en su página web. Si la persona estuviera en color rojo definitivamente no me sorprendería que estuviera padeciendo estrés por deudas que ya tiene fuera de control.

Volviendo a la encuesta, 17.8 % de las personas de 18 años y más presentó un nivel alto de bienestar financiero; 31.4 %, un nivel medio alto, y 50.8 %, un nivel medio bajo o bajo.

De la población, 53.2 % realizó algún tipo de registro de sus ingresos y gastos. Del porcentaje total, 32.8 % consideró cumplir con su registro de gastos.

En cuanto a la confianza en sus habilidades financieras, 39.6 % de la población declaró tener mucha confianza al administrar su dinero y 24.2 %, al planificar su futuro.

En temas de seguridad financiera, 45.9 % de la población mencionó que casi nunca o nunca le sobra dinero al final del mes. Además, 34.6 % expresó tener poca o ninguna capacidad para hacer frente a gastos inesperados.

Respecto al control financiero, 56.1 % declaró que poco o nada asegura su futuro financiero. Asimismo, 52.7 % manifestó sentir poco o nada de tranquilidad respecto a la suficiencia de sus ahorros.

Yo creo que para minimizar la probabilidad de padecer estrés crediticio o financiero, es muy importante que todas las personas hagan, actualicen y respeten su presupuesto. De esta manera maximizarán sus probabilidades de contraer deuda sana y de cumplir con sus demás compromisos.