Las deudas son como cualquier trampa en la que es muy fá cil caer, pero de la que es dificilísimo salir. George Bernard Show, escritor irlandés.

A 50 horas 50 de profunda reflexión política, enviamos esta entrega a la redacción, antes de ir a ejercer, como ciudadanos, al corriente del pago de todo tipo de impuestos, habidos y por haber, nuestro derecho al voto libre, directo y secreto, porque sabemos que va a ganar, quien los ciudadanos mexicanos y el destino así lo decidan, pues no debemos olvidar que todos los pueblos tienen los gobiernos que merecen.

Por eso el tema de esta semana, nuevamente versará sobre una empresa propiedad del Estado mexicano, pero que en teoría, se dice, es propiedad de toda la indiada, lo cual resulta en una verdadera falacia.

Desde luego que tú lectora (or), ya sabes de qué empresa se trata, empresa que sigue siendo una trampa para las finanzas públicas, dada su enorme deuda, que queramos a no, tendrán que ir pagando las nuevas generaciones mexicas, sobre todo si continúan permitiendo que morena, siga con el poder absoluto y seguir extendiendo su política energética destructiva, durante los próximo 6 años 6.

Por otro lado, tenemos otra empresa propiedad del Estado, que, como PEMEX, también es un barril sin fondo y su deuda es monstruosa, nos referimos, claro está, a la C F E, cuyos apagones que se han suscitado en los últimos días, en algunos estados del país, sus voceros, por no decir Bartlett, se los achacan al cambio climáticos, concretamente a los calorones que se han dejado sentir por esas regiones afectadas, esperando que, con este fútil pretexto, no se haya vuelto a repetir, el fenómeno de la caída del sistema, en las elecciones pasadas.

El Viejo que está a punto de terminar su sexenio, le importan un verdadero comino las enormes deudas de estas dos empresas paraestatales, lo que él quiere es continuar con el poder absoluto detrás de Claudia, si ésta llegara a posesionarse de "La Silla Embrujada" por decisión ciudadana, pues no acepta ni aceptará, mientras tenga un álito (no el el P R I conste) de vida, el retorno de los brujos o sea, de los neoliberales corrutos del pasado, de la vieja mafia del poder, de la antigua minoría corrupta.

Las enormes deudas de Pemex y de la C F E, hay que pagarlas de un modo u otro, el país, eso sí, desde de "endenantes" ya estaba hipotecado por los mismos conceptos, pero eso no es justificativo para seguirlo haciendo y menos por cuestiones ideológicas, que usan como falacia, la defensa de la soberanía nacional, como si ésta quitara de la pobreza y de la miseria, a l30 millones de mexicanos 130 que habitan en este "Cuerno de la Abundancia". Vale.