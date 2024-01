El pasado 25 de enero en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el diputado Rubén Moreira Valdez, representante del PRI en ese órgano del Estado, planteó la realidad evidente de la participación creciente del crimen organizado en los procesos electorales. Trascribo parte de su intervención:

“¿Qué me preocupa presidenta? Pues están asesinando ya a personas que han mostrado su interés por participar, eso es evidente. ¿Qué me preocupa también presidenta? Que hay mucha gente que no quiere competir. ¿Qué me preocupa presidenta? Que ya hemos visto que hay lugares en el país donde a las mujeres se les dificulta competir y los partidos lo sabemos y eso le pasa en estados de todos los signos políticos.

(Reconozco) que ustedes no son los encargados de la seguridad, eso me queda claro, reconozco que han hecho cosas (…) ustedes son los garantes de la democracia (…) hagamos un gran ejercicio de reflexión con expertos, sobre el tema de la seguridad, difundamos el Atlas de riesgo (…) Convoquemos a los tres órdenes de gobierno de todos los partidos políticos para que asuman su responsabilidad, hoy tenemos ciudades en toque de queda (…).

(…) condenemos al crimen organizado porque cuando unos lo condenan y otros no, entonces unos se vuelven blancos del crimen organizado y otros no, que sea una acción en pro de la democracia, que todos los partidos digamos que el narco no puede apropiarse del gobierno de ningún orden.

(Establecer) Un observatorio permanente, señores consejeros, donde podamos estar calibrando qué está sucediendo en cada lugar y que vigilemos frecuencias que se empiezan a dar, por qué en algunos lugares no hay mujeres que compitan, por qué en algunos lugares de repente no hay partidos que compitan, por ahí tenemos en un estado donde nadie quiere competir, donde no se instala la autoridad (donde) (…) nadie quiere ser presidente municipal”.

(…) me preocupan mucho las calles, me preocupa la gente que va a andar en calle, que va a recoger los paquetes, que tiene que trasladarse muchas horas. En algunos estados se están suprimiendo autoridades electorales que servían de custodios, caso de Hidalgo (…) Termino diciéndoles, ya es un tema que están en los grandes observatorios del mundo, en los grandes periódicos de otras partes del mundo, de que el narcotráfico, el crimen organizado puede influir en las elecciones, yo soy de aquellos que piensan que influyen a como ellos les convenga, en un lugar a favor de unos, en otro lugar a favor de otros.

Hagamos algo para detener esto y que el buen trabajo que realiza el INE, que a nosotros nos llena de gusto, porque es una gran fortaleza institucional que tiene este país, no se vea opacado porque alguien se lleve un triunfo porque fue duro con la población y nosotros lo justifiquemos con unas buenas boletas, unos buenos resultados a tiempo, porque están actuando en el territorio y todos lo saben, es el gran elefante que anda actuando en este país y que luego nadie quiere hablar de él”.

