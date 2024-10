En mi imperio nunca se pone el Sol. Felipe II Rey de España.

Sincho no Sancho, que en el palacio de La Moncloa y no se diga en el palacio de La Zarzuela, han de haber aplicado a pie juntillas el dicho popular de... a palabras necias oídos sordos y no se diga "Gelipillo" VI, por aquello de que España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, debe pedir perdón, por todas las atrocidades que Castilla le infirió al salvaje Imperio Azteca, a través del conquistador extremeño Don Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, Marqués del Valle de Oaxaca.

Y qué creen, escribimos esta entrega desde un centro de computación, porque en casa tenemos más de una semana sin servicio, gracias a un cable dañado, el meritito Día de la Raza (12 de octubre), Día de la Resistencia Indígena, del Encuentro de Dos Mundos, del Encuentro de Dos Culturas y de todo lo que ustedes gusten y manden.

Don Porfirio, El Soldado de México, fue el que declaró el 12 de octubre, como Dia de la Raza, luego Emilio Portes Gil, lo declaró El Descubrimiento de América y años más tarde Claudia, por su atavismo ideológico, bajó de su pedestal a Cristóbal Colón y vayas ustedes a saber, dónde arrumbó la doctora, la estatua del marino genovés.

Los mexicanos de hoy en día, ya no sabemos a quién creerle, si a los historiadores o a los peseudonacionalistas y populacheros especímenes de la 4T; de lo que sí estamos completamente seguros, es que la España actual o su gobierno, jamás le pedirán perdón a nadie, por lo sucedido hace 500 años 500, como tampoco el hombre de Tabasco, tampoco les pedirá perdón a los mexicanos, por el desmadre que le causó el país, durante los cinco año diez meses, en que vivió dentro de palacio nacional.

Nosotros, por no tener internet, estamos que echaos chispas y ni crean que le vamos a pedir perdón a la cablera por las mentadas que le hemos echado, porque somos y seguiremos siendo, pagadores puntuales.

