Ciudad Juárez vivió una severa crisis de inseguridad entre los años 2008 al 2011, a la par, se dejaban sentir los efectos de la caída financiera en Estados Unidos; es decir se juntaron dos condiciones altamente nocivas para la economía local.

Debido a la crisis financiera, Ciudad Juárez perdió 70 mil 496 empleos tan solo del sector industrial.

Para el 2012, se planteaba una recuperación de ambas crisis, pero las cosas no eran fáciles. Una parte del sector empresarial, se mostraba temeroso, ya que el problema de extorsiones había dejado fuertes heridas en el clima de negocios.

No era para menos, pero había que hacer algo.

El ambiente aun era hostil y cuesta arriba, pero, aun así, nació una exhibición de negocios que, de nueva cuenta, mostró el camino a seguir para que ciertos sectores de la ciudad retomaran actividades con mayor confianza.

Las empresas tenían temor, por ejemplo, de anunciarse y llamar la atención, pero urgía una reactivación de la economía.

“Debido a las condiciones de inseguridad muchos proveedores de productos y servicios se han separado de la promoción; no se anuncian en directorios, no tienen anuncios muchos de ellos, hacen negocios con los conocidos únicamente y son difíciles de encontrar”, diría Carlos Cuéllar, -Descanse en Paz-, quien era coordinador de Juárez Creativa en ese entonces.

Por otro lado, los compradores no tienen manera de contactar o encontrar quienes les provean de productos y servicios, agregaba Cuéllar.

Así, dio inicio la primera Expo MRO, en el marco de Juárez Creativa, un evento que duró una semana, con actividades familiares, artísticas y culturales.

La primera exposición, permitió que compradores y vendedores, se reunieran de manera personal y llegaran a acuerdos para suministrar todo tipo de insumos, mayormente para Mantenimiento, Reparación y Operaciones.

Juárez Creativa se llevó a cabo del 20 al 28 de abril de 2012, y dentro de este gran evento, Expo MRO tuvo lugar el 25 al 27 del mismo mes.

Al principio, eran alrededor de 20 empresas distribuidas en 35 módulos de exhibición.

Hoy, Expo MRO, concepto liderado por Héctor Núñez, presidente de Desarrollo Económico del Norte A.C., y su equipo de trabajo, tendrá su décimo tercera edición y los números han cambiado bastante.

En esta edición se cuenta con más de 400 módulos de exhibición y más de 300 empresas involucradas.

Se trata pues, de una auténtica cumbre de proveedores, donde, además, tendrán la oportunidad de reunirse con compradores de grandes empresas maquiladoras, y contarán con conferencias de expertos en diversos temas, durante los tres días que dure el evento.

Por otra parte, típicamente, el gasto mensual de las maquiladoras juarenses en el rubro servicios y MRO, ronda ya los 4 mil 439 millones de pesos mensuales, es decir más del doble de lo que eroga en insumos directos, que a junio de 2024 fueron del rango de los 2 mil 011 millones de pesos, de acuerdo a datos de la encuesta IMMEX que publica el Inegi.

Es algo que no debe perderse de vista por su importancia económica para la ciudad, que además de depender de la nómina maquiladora, -misma que supera los 7 mil 500 millones de pesos mensuales-, también los servicios alrededor dejan cuantiosa derrama.

Por ejemplo, de un gasto total realizado en junio de 2024 en MRO y servicios, en Ciudad Juárez, el monto tuvo el siguiente comportamiento: global 4 mil 439 millones de pesos, que se divide de la siguiente manera, Renta de naves 447 millones de pesos, Outsourcing 42 millones, Fletes 503 millones de pesos.

Asimismo, de Retrabajos se gastaron 13 millones de pesos, Aduanas 288 millones de pesos y, Mantenimiento Reparación y Operaciones se gastó 3 mil 145 millones 613 mil pesos.

Cabe resaltar que el gasto en proveeduría de servicios, creció más de cuatro veces en los últimos once años, toda vez que en 2010 el monto era de 1 mil millones de pesos y para junio de 2024 subió a 4 mil 439 millones de pesos.