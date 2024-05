Los llamados juegos de mesa son varios, entre ellos, la baraja con sus 4 ases 4 que no sabemos cuales son, porque no nos dio por ser se ludópatas y no conocemos ese tipo de juegos, que deja encuerados, a la mayoría de los que tienen ese vicio. Se incluyen algunos toreros que perdieron su fortuna en ello, pero cada quien su vida, como se titula la obra de teatro.

Aclarao lo anterior, ahora vayamos con "El Músico Poeta" Agustín Lara, quien le compuso un chotis a la ciudad que Rafael Alberti, llamó el corazón de España, Madrid: Cuando vayas a Madrid chulona mía, voy hacer emperatríz de Lavapies; alfombrarte con claves la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jeréz...

Y es que en la ciudad de "La Puerta del Sol" (así se llamaba en Ciudad Juárez, una cantidad que estaba en la Lerdo y Mejía), se va a iniciar su tradicional Isidrada, misma que iniciará el 10 de mayo, día de las madres por acá y terminará el 16 de junio, según información obtenida.

Los festejos taurinos serán 28 y los toreros peninsulares, al fin en su tierra, ya están listos para partir plaza, pues a estas alturas del mes de abril, la mayoría de ellos ya están contratos, al igual que los encierros de las mejores ganaderías hispanas.

Vaya feria en "La Catedral del Toreo", Las Ventas de Madrid, los trajes camperos y de plaza para los majos y los vestidos de faralá para las majas, sin olvidar peinetas y mantones, ya están listos para lucirse tarde a tarde, noche a noche, en todo tipo de bares, antros y tablaos, donde se derrocha alegría torera, gitanería a raudales y demás.

Dos espadas. Desde luego no nos vamos a referir a esta carta de la baraja española, sino al disco rayao de siempre, sólo 2 toreros 2 mexicanos, dos espadas aztecas, partirán plaza en este serial taurino en honor de San Isidro Labrador, santo que curas y campesinos del norte, deberían pasear por sus tierras desértica, agrietadas por la sequía y con preas y agostaderos agotaos ¡joder!.

Los dos espadas de esta tierra son Leo Valadés e Isaac Fonseca, el primero partirá plaza, según programa, el 11 de mayo y er segundo, er 2 de junio, día de elecciones presidenciales y demás, en este Cuerno de La Abundancia, llamao México.

Suerte para estos dos espadas en Las Ventas, ojalá triunfen fuerte y no se regresen con la espuerta vacía y los fundones con las Durandelas, romas. Vale.