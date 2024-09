XCARET, Q. R.- No cabe duda que en el mar la vida es más sabrosa, te relajas mentalmente, la vista disfruta de un buen banquete femenino, te olvidas de los problemas cotidianos y ya no quieres regresar a la realidad, a trabajar duro para sacar el costo de los "biles", antes de que te corten los servicios públicos; eso sí, ya lo bailao ni quien nos lo quite, pues todo se puede con el poder de la famosa firma.

Hace varios días, nos sorprendió una nota taurina donde se informaba a la afición idem, que el 16 de septiembre, en la plaza de toros México, se celebraría, con motivo de las fiestas patrias, una corrida-charra, donde confirmaría su alternativa un torero que, según nosotros, muy poco conocido por la gente del toro, l igual que sus alternantes.

Y todo bien, pero qué decepcionante espectáculo y no por causa de la lluvia, sino por todo lo que sucedió en el ruedo; un aburrido cuadro charro de jovencitas y jovencitos que fastidió a los diletantes, muy pocos por cierto para tamaño embudo, rematando el lugubre ambiente, un rejoneador que, alternativado y todo, dejó mucho qué desear así como los toreros de a pie, sin oficio, sin sitio, sin gracia, sin mando, sin temple y otras cosas más de la técnica que se necesita para lidiar reses bravas.

Los toreros de a pie, máxime en la plaza México, deben de ir vestidos de seda y oro, como lo exige el ritual taurino, el patrioterismo chabacano no debe caber en la más bella de todas las fiestas y la fiesta charra (de todos nuestros respetos), deben celebrarse en un lienzo para tal efecto, con su mangan y todo para el derribo de erales o añojos, en las coleaduras.

Y qué decir del señor jué, mejor ahí la dejamos; lamentablemente se tardo mucho para suspender tan deprimente espectáculo y nosotros, no dábamos crédito a lo que estábamos viendo a través de la tv en casa y en pleno aniversario del inicio de la Gesta de Independencia.

Ojalá este tipo de espectáculos que mancillas la fiesta brava, no se vuelvan a dar en la plaza más grande y cómoda del mundo. Bueno... en ninguna ¡joder!. Vale.