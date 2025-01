Cerca de Segovia, donde se come buen cochinillo, hace algunos años nació una bebé, quien al paso del tiempo, decidió, no sabemos por qué, aprender al difícil y duro oficio de matar reses bravas, donde la misoginia, siempre ha existido (y ya estamos en el siglo XXI).

La muchacha es guapa, su figura juncal arranca suspiros del alma, no se diga vestida de torera (esperemos no se vaya a molestar ninguna feminista), pero la belleza es la belleza, ya lo dijo er sevillano Gustavo Adolfo Becquer: Por una mirada un cielo; por una sonrisa un mundo: por un beso... yo no se lo que diera por un beso.

La becerrista, por el momento, aspira a ser novillera y en pasado festival taurino (lro. de diciembre pasado) en la plaza de Vista Alegre, causó sensación con su toreo, no solo ante la afición allí presente, sino también entre varias figuras de la torería que participaron, en ese festival, como Ponce, Rocarrey, José María Manzanares, entre otros, pues logró cortarle el rabo a su enemigo, con lo cual armó la escandalera.

Esta aspirante a novillera, originaria de Aguilafuente, es madrileña, por la cercanía del lugar, con la ciudad del oso y el madroño; egresó de la Escuela Taurina de la Comunidad de Madrid, José Cubero, "Yiyo"; próximamente OLGA CASADO, toreará su primer utrero con picadores, alternando con Marco Pérez y Tomas Bustos (no estamos seguros del apellido, una disculpa si no es), esperando abra el pomo de las esencias y se mezcle con su aroma de mujer torera y guapa, guapa, guaaapa.

La novillada será en Olivenza y la maja quiere ser, según su decir, la mejor torera que haya parido er mundo, teniendo como referencia a la matadora en retiro, Cristina Sánchez,

Suerte gitana y a echar la pata pa'elante. Vale.