Me encanta tener vacaciones; si puedo pagar un viaje que padre. En caso contrario mejor empiezo a preparar mis finanzas para poder tomarlas en el próximo periodo o incluso año.

Que padre que muchas personas vayan o ya estén disfrutando de unas lindas vacaciones. Me pregunto cuántas de ellas ahorraron para pagarlas sin la necesidad de tener que utilizar algún tipo de crédito y cuántas van a echar mano de un préstamo de nómina, préstamo personal o de la tarjeta de crédito.

Si pudiésemos pagar las vacaciones con la tarjeta de crédito y luego liquidar la compra sería lo mejor; ganamos puntos, millas o cash back además de un buen historial crediticio por haber pagado. Si las vacaciones vinieron en paquete todo incluido que mejor; la probabilidad de tener que hacer gastos no previstos disminuye mucho.

Si no logramos pagar el mínimo a tiempo para no generar intereses o no somos totaleros, las vacaciones saldrán más caras por los intereses ordinarios de la tarjeta. Lo mismo si las adquirimos a meses sin intereses pero no pagamos adecuadamente el mínimo requerido para mantener esa promoción.

Para aprovechar tu tarjeta al máximo y para utilizarla correctamente necesitas conocer tu capacidad de endeudamiento con la ayuda de tu presupuesto. Si no lo haces, no lo actualizas y no lo respetes lo más probables es que tus consumos, es decir tu deuda, se salgan de control.

También es importante que conozcas con toda claridad tres fechas importantes en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito:

· La fecha de inicio. La mayoría de las tarjetas de crédito llevan el registro de tus consumos a lo largo de periodos de 30 días. Por eso es muy importante conocer la fecha a partir del cual comienza a correr el periodo.

· La fecha de corte. Es la fecha en la que se completa un periodo de 30 días.

· La fecha límite de pago. Es el último día en que puedes pagar el consumo realizado con la tarjeta de crédito en el periodo anterior.

Desde luego, al llegar la fecha límite de pago tienes al menos cuatro opciones de pago:

1.- Pagar sólo lo mínimo. De acuerdo al total de los consumos que hayas realizado en el mes la emisora de la tarjeta hace un cálculo de la cantidad mínima que necesitas cubrir para estar al corriente con el pago. Literal esta cantidad es la mínima que hay que pagar para quedar bien en el Buró de Crédito.

2.- Pagar más del mínimo. Si cubres una cantidad mayor al pago mínimo, la cantidad sobre la que se generarán intereses será menor. En este caso podrás pagar el adeudo en menor tiempo y la cantidad que pagarás al final será menor que si solo hubieras realizado los pagos mínimos.

3.- Pagar el mínimo para no generar intereses. Si pagas de esta manera quedará un saldo pendiente pero el pago habrá sido suficiente para que no se generen intereses. Esto es lo que realmente quieres; no pagar más por las compras por el hecho de haberte financiado con la tarjeta.

4.- Pagar la totalidad. Si pagas la totalidad de los consumos realizados durante el mes con la tarjeta de crédito tampoco tendrás que pagar intereses por ellos. Sin duda esto es lo que te traerá mayor tranquilidad.

Recuerda que todas tus decisiones en el manejo y pago de tu tarjeta de crédito se verán reflejadas en tu Reporte de Crédito en Buró de Crédito, por lo que conviene ser siempre un pagador puntual. Si te atrasaste en alguno de tus pagos, ponte al corriente lo más pronto posible para que entonces se pueda actualizar tu información en Buró de Crédito a más tardar en 10 días naturales y aparezcas nuevamente como alguien que está al corriente en sus pagos. Si sigues esa tendencia positiva de pago volverás a recuperar la confianza de los otorgantes de crédito.

Si no puedes ya pagar ni el mínimo requerido a tiempo, no esperes más y acude a tu banco por ayuda. De preferencia busca una reestructura de tu tarjeta de crédito: te congelan la tarjeta para que ya no le sumes más deuda, te hacen un plan de pagos y cuando bajes tu nivel de endeudamiento a uno más sano te la descongelan para que la puedes utilizar de nuevo. Si reestructuras tu tarjeta, se pondrá una clave de observación den tu Reporte de Crédito para actualizar el estado de tu producto.