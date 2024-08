La adulación es una moneda que empobrece al que la recibe. Laura Junot, escritora francesa.

Ya "entraos" en letras, no sabemos por qué hemos estado pensando como ciudadanos que... UYSQ, va a dejar el gobierno pero no el poder, ojalá estemos terriblemente equivocados, pero es que seguimos escuchando a Claudia que, como presidente virtual de México, no hay un santo día de Dios, que no le ratifique su lealtad a, Viejo de palacio nacional.

No va a protestar el día que le toque, que servirá a todo el pueblo de México, que la llevó al poder, ¡no!, va a protestar seguirle siendo leal a Andrés, sosteniendo contra viento y marea, no que no habrá marcha atrás y seguirá más de los mismo; que no va a traicionar y que va a seguir con el legado del hombre de Macuspana, porque, para ella y el "pueblo bueno y sabio", es el mejor presidente del mundo.

Lealtad, lealtad y más lealtad, cueste lo que cueste y es que la élite política nacional, toda, desde el P R I hasta este gobierno de la 4T, ha sido muy dada a la ADULACION, al autoelogio, a la simulación, a rendirle pleitesía al Huey Tlatoani en turno, a ponerlo en un pedestal del cual cae, afortunadamente, cada 6 años 6, personaje que, en el poder, son soberbios, insensibles, arrogantes, prepotentes, todo lo cual les fascina, pero desgraciadamente a la vez, los enferma, los trastorna y se vuelven cínicos.

Esta nueva élite política cuatrotera, esta nueva minoría rapaz, ha seguido por el mismo camino de la adulación revolucionaria y gritan que su supuesta transofmración es histórica y será el legado que deje AMLO a la patria, a las nuevas generaciones, sin esperar siquiera, el juicio de la historia, para qué.

Estos políticos de pacotilla, sedicentes representantes del pueblo (?), que encabeza el macuspense, en el colmo de su estulticia, le dice a sus escuchas populares, que próximamente tendrán, a la mejor presidente (a) del mundo; así se las gasta el ciudadano que ya se va a su finca, de donde nunca debió haber salido, sin mencionar para nada, la tremenda corrupción de su sexenio, la cual, según su decir, se limpia con su honestidad.

Mucha rapiña sexenal, no hay transparencia en la cuenta publica ni en las obras faraónicas, de todos los mexicanos conocidas, porque todo, pero absolutamente todo, es personal, perdón, es de interés nacional, ¿nombres? y para que, nomás volteen a la dirección de la C F E.

Cuánta zalamería, en este gobierno que está "haciendo historia"; cuánto narcisismo; cuánta demagogia, cuánta falacia, cuánta lealtad, cuanta adulación. ¿Seguirá por ese mal camino la doctora?. ¿Será más de los miso?. Quizá, quizá, quizá. Dentro de un año lo sabremos si es que el destino aún no nos ha "alcanzao" ¡joder!. Vale.