“Acordemos en Discrepar”

En términos sociales, políticos y económicos el ambiente en México, es complejo, las diferencias entre clases sociales, ideologías políticas, preferencias culturales y de estilo de vida, están muy marcadas, me queda claro que tenemos burbujas en las que las personas interactúan solo con aquellos que comparten sus puntos de vista y con los que no, tienen animadversión o indiferencia, estas son algunas razones que explican la complejidad para una convivencia civilizada, respetuosa, tolerante, responsable, honesta, solidaria, ética y que además genere confianza.

En nuestro Contexto Social, Las diferencias entre clases sociales, preferencias culturales y de estilo de vida se han agudizado, prevalece la desigualdad económica misma que provoca la percepción que sigue en aumento y esta provoca la perdida de la cohesión social y la falta de acceso a oportunidades provocando tensión y frustración.

Mientras que en el Contexto Político las cosas no son diferentes, una evidente polarización que va “in crescendo”, donde la administración federal actual cuyo ciclo está por terminar, la ha exponenciado a niveles no antes vistos, con múltiples acciones, decisiones y posturas, muchas de ellas discursivas, donde la mayoría ha generado controversia, provocando debates constantes con solo 2 opciones, 1 con aquellos que apoyan al gobierno Federal y 2 con quienes lo critican, esto dentro del Poder Ejecutivo, mientras que en el Poder legislativo a las propuestas presentadas no se les ha permitido cambiar una sola coma, como tampoco se han aceptado enmiendas por parte de otros partidos, han provocado los mismos resultados, alimento para la polarización, esto no abona al dialogo ni al debate parlamentario.

Esta polarización está reflejada en conversaciones públicas, empresariales, educativas, familiares y sociales, muchas de ellas ventiladas en medios de comunicación y por supuesto en las benditas redes sociales.

Dialogando con conocidos acerca de diversas situaciones políticas, les planteo la pregunta acerca de lo que esperan, escucho con frecuencia la respuesta “Veremos qué es lo que pasa”, me queda claro que la posición de espectador describe claramente que no hay ninguna expectativa, menos estrategia para actuar, de la misma manera observo que muchos sectores están en completo silencio, tibios e indolentes.

Considero oportuno precisar que el silencio deja un vacío y como dice la Ley del Vacío 2da ley Universal, todo vacío será llenado inmediatamente, aplica perfectamente en materia social y política, si te quedas callado, consientes lo que otros dicen en tu nombre, por lo que cualquier opinión que no hagas, muestra que tu silencio dejará un vacío que en el momento menos esperado otro comentario ocupará.

Es indudable que nuestra sociedad ya cambió, hoy tenemos una hegemonía establecida y si o si, se requiere de nuestra participación, México tiene gran diversidad social, histórica, cultural, intelectual y económica que no va a cambiar radicalmente en torno a un contexto que si ha cambiado, salvo que no hagamos nada, por lo que es nuestro deber, participar en esta nueva conformación, debemos defender la libertad de expresarnos, invitar a una apertura a la tolerancia e intercambio respetuoso de lo que pensamos. Te comparto conceptos que nos ayudaran a entender en dónde estamos para luego entonces determinar hacia donde dirigirnos.

Tal parece que hoy mismo nos encontramos en una Cultura Colectivista. – Que prioriza la armonía de grupo a través del consenso, que trata en una búsqueda incesante de evitar conflictos o discusiones abiertas, en entornos sociales o familiares y si acaso existe el conflicto intenta acallarla de tajo.

Por otra parte, existe la Cultura Individualista. – la cual es fácil encontrar en algunos países europeos, donde los desacuerdos no son visto de forma negativa, pues estos se analizan como oportunidades para atender diversos puntos de vista que permiten el fortalecimiento de argumentos.

Aprendamos a discutir. – Es común observar que cuando 2 personas discuten y una de ellas demuestra a la otra que tiene la razón, escuchamos con frecuencia a una de ellas “este ya me ganó”, como si la discusión fuera una lucha de suma cero donde uno tiene que ganar y el otro perder, que lo lleva al terreno personal, en lugar de tener alternativas donde la mejor propuesta presenta ventajas y el ejercicio de discutir sin duda debe ofrecer mejores perspectivas acerca de la materia en discusión.

El sociólogo y politólogo alemán-británico Ralf Dahrendorf tenía una vision muy clara acerca de la importancia del conflicto y del intercambio de ideas en la sociedad, para Dahrendorf el Conflicto no es negativo, ya que representa una oportunidad esencial de la vida social y un motor de cambio y progreso.

El intercambio de ideas y la discusión son fundamentales para el desarrollo democrático. En su perspectiva el conflicto es inevitable por que los integrantes de diversos grupos tienen sus propios intereses y valores, por lo que el conflicto puede y debe gestionarse de manera constructiva a través del debate y la discusión abierta para una mejor comprensión entre las partes y tener por consecuencia la evolución social. Así una sociedad saludable es aquella que no suprime los conflictos, sino que los permite y los canaliza de maneras que promuevan el desarrollo y la justicia social. Siendo el intercambio de ideas la clave para este proceso, ya que permite que diferentes puntos de vista se confronten y se analicen, lo que a su vez puede llevar a soluciones más equilibradas y democráticas.

Combatir la Intolerancia es crucial, es necesario invitar a promover la educación, fomentando diálogos y debates abiertos y respetuosos, así como establecer espacios seguros para estos diálogos, mismos que faciliten la diversidad de opinión sin temor a represalias, burlas o censura, también es necesario promover la empatía y el intercambio cultural, fomentar la inclusión, así como la comunicación efectiva. el pensamiento crítico y la tolerancia hacia opiniones diversas.



Invitación a la autorreflexión y autoanálisis

En un ambiente heterogéneo, es necesario analizar los espacios y puntos de coincidencia que queremos, pues es más fácil partir de las coincidencias, para posteriormente estar dispuestos a escuchar constructivamente otras posiciones, de esta manera estableceremos puntos a negociar, de lo que buscamos en conjunto como proyecto, por lo que debemos estar dispuestos al diálogo constructivo y cumplir los acuerdos que celebremos, es momento para la reflexión de estos elementos que deben ser integrados en nuestro radar cultural, si no lo hacemos, los cambios que se requieren no se darán.

Que no impere el Silencio. – Martin Luther King Jr en uno de sus geniales discurso comparte que lo más le preocupaba era el silencio de los buenos. Hoy como sociedad tenemos la gran oportunidad de ser partícipe de influir en los cambios que requerimos, no esperemos a sentarnos a ver que pasa, tenemos Claro que hay integrantes de la sociedad preparados, algunos de ellos intelectuales y académicos con buen nivel de conocimiento, también personas habilidosas en muchas disciplinas y artes, será necesario empezar a participar y llenar el vacío de estos silencios preocupantes, asegurarnos que si acaso es apatía, falta de interés, conformidad, falta de confianza en participar conocer que el costo de no hacerlo puede ser mayor.

La Audacia en la participación es requerida. – En un esquema de igualdad, todos tenemos el derecho a participar, incluso quienes han dedicado su vida a prepararse como intelectuales, lideres especialistas, destacados ingenieros, licenciados, técnicos, incluso personas que sin contar con títulos se han destacado por su preparación y trayectoria, la valentía de participar es muy valiosa, el temor no debe ser impedimento.

Por todo lo anterior, te propongo que

“Acordemos en Discrepar”