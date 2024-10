Pobrecita, tan poco entendida, engañada y vituperada, en su mes es un bonito detalle de nuestra parte que le dediquemos unas palabras, un pensamiento aún, sobre todo por la realidad que nos domina, y aunque queramos tapar el sol con un dedo, tenemos datos objetivos que nos dicen que la salud mental anda mal.

El 56% de la población en México tienen síntomas de ansiedad, siendo Puebla, Chiapas y Michoacán los Estados con los mayores números de gente ansiosa (casi al 60% de su población) lo que habla del fracaso de sus programas de salud mental, si es que tienen alguno.

Según datos del INEGI, el Balance Anímico también se encuentra por la calle de la amargura: 5 nacional en la escala del 0 al 10. El balance anímico es un indicador de bienestar que se construye sobre estados de ánimo positivos y negativos.

Podemos decir que la depresión tiene rostro femenino, ya que las mujeres presentan mucho más este padecimiento en el país que los hombres, y también tiene su explicación por políticas públicas malhechas o pobres en calidad, sobresaliendo Guerrero, Tabasco y Durango por sus números rojos: a nivel nacional con el 15% de la población con depresión.

La satisfacción con la vida de las y los mexicanos se encuentra en riesgo, sobre todo porque a nivel nacional se puntúa con 8.45, siendo Guerrero (otra vez Guerrero), Puebla y Ciudad de México las que tienen más quejas en la materia, que nos dice que sus autoridades hay que ponerles un tache en programas de salud mental y que ya dejen descansar al presupuesto, que al fin ya les expusieron la necesidad de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Uno de los indicadores que más se mide es el de suicidios, destino de la falta de atención de salud mental en la comunidad. Se trata de un problema grave ya que en México se quitan la vida casi 10 mil personas al año, mientras que, en países como España, la cifra es de 4 mil, lo que habla de la carencia de Leyes para la Prevención del Suicidio, y aquí los diputados dejan ver su cara más vil cuando no atienden para lo que se paga el presupuesto, que ellos dicen desquitar y sólo simulan, mienten y engañan.

En el año 2023 se registraron más de 8 mil 837 suicidios en México, sin contar los subregistros y las clasificaciones de otras causas de muerte. En 1994 se registraron cerca de 2 mil casos, y año con año va en aumento, entre otros factores, por el robo del presupuesto en la Secretaría de Salud, o la falta de personal directivo capaz que resuelva este problema de salud pública, que insisto, es 100 % prevenible.

Con lo anterior hacemos un llamado a los Gobernadores para hacer un programa especial de Salud Mental y dejar la simulación de lado, y con los expertos de www.psicologiaydesarrollocomunitario.com vamos a lograr cambios inmediatos y de calidad para la población.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental de 2024, nuestra organización en conjunto con la OMS, hemos decidido subrayar el vínculo esencial que existe entre la salud mental y el ámbito laboral. Los lugares de trabajo seguros y saludables ayudan a proteger la salud mental, mientras que las condiciones poco saludables, la estigmatización, la discriminación y la exposición a riesgos como el acoso, las personas con conductas tóxicas y otras condiciones de trabajo deficientes son riesgos importantes que afectan a la salud mental y la calidad de vida en general y, en consecuencia, a la participación y la productividad en el trabajo. Si se tiene en cuenta que el 60% de la población mundial trabaja, resulta urgente tomar medidas para que el trabajo prevenga los riesgos para la salud mental y la proteja y fomente.

Los gobiernos, los empleadores, las organizaciones que representan a los trabajadores y empleadores, así como responsables de la salud y la seguridad de los trabajadores deben colaborar para ayudar a mejorar la salud mental en el trabajo aplicando medidas en las que se tenga en cuenta la opinión de los propios trabajadores, sus representantes y personas con experiencia directa con problemas de salud mental, como el equipo de psicólogas con los que trabajamos en las empresas aliadas, por lo que si tu empresa quiere colaborar con nuestros programas de psicología, pueden escribirnos y los atendemos con mucho gusto.

Al invertir esfuerzos y recursos en enfoques e intervenciones basados en la evidencia, se vela por que todos los trabajadores tengan la oportunidad de desarrollarse en el trabajo y en la vida.

Causas y azares…

El decapitar al presidente municipal de Chilpancingo habla de la barbarie con la que gobiernan en los 3 niveles, y de la podredumbre que como sociedad estamos soportando.

En Salud se encuentra el principal reto de la presidenta de México: sacar a los ineptos y mejorar el presupuesto, de lo contrario, vamos a seguir como Dinamarca de cuarta.

Hasta la próxima, que si en el amor no hay confidencia uno siente como una traición.

Conoce más en: https://linktr.ee/psicologiaparati