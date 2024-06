Xóchitl Gálvez presenta formalmente la impugnación al proceso electoral

Ciudad de México.– Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata a la Presidencia de México, dio a conocer que presentó la impugnación al proceso electoral para que este inicie una investigación y en su caso sancione la probable intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la violencia e intervención del crimen organizado.

"Nunca más una elección con la intervención del presidente de la República y el crimen organizado. He presentado formalmente la impugnacion al proceso electoral para que se investigue y se sancione a quienes violaron la ley. Pido castigo ejemplar y regaño público para López Obrador", se lee en una publicación en X.

La política señaló que no se trata de pedir la anulación de la elección, sino de que exista una sanción al presidente López Obrador por su intromisión en el proceso que culminó con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien obtuvo 35 millones de votos.

En un documento dirigido a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, Gálvez Ruiz detalló que interpuso un Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano con el objetivo de "aportar elementos a la calificación presidencial y que en los considerandos de su sentencia se tomen en cuenta sus argumentos".

Gálvez Ruiz aseguró en su impugnación que la elección del 2 de junio no se caracterizó por ser limpia ni tuvo "piso parejo", ya que consideró que el gobierno "utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum".

"Sí estoy impugnando. No estoy pidiendo la anulación de la elección. Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al presidente porque ha habido más de 50 tarjetas amarillas. Decía yo: en un partido de futbol con dos tarjetas amarillas te expulsan y aquí no. El presidente siguió, siguió, siguió y algo tiene que hacer el Tribunal. El Tribunal no puede dejarla pasar", expuso la excandidata.