Video: ¡Han hecho de mi vida un infierno!; Susana Prieto a Morena

Ciudad de México.- La diputada federal Susana Prieto Terrazas, tras renunciar a Morena por trabas en la reforma laboral, denunció violencia política de su expartido.

Señaló que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, también de Morena, le ha negado el uso de la palabra en repetidas ocasiones y que este trato constituye violencia política de género y que sus derechos como diputada han sido vulnerados arbitrariamente.

“Me sacaron que porque no pertenezco a ninguna fracción parlamentaria, entonces me quieren obligar a que me afilie a otro partido o fracción parlamentaria. ¡Estoy hasta la madre de lo que han hecho conmigo”, declaró.

“No soy ninguna traidora. Dos años y medio de mi vida en esta Cámara defendí el proyecto de AMLO. Fueron ellos los que traicionaron al pueblo de México al no pasar las 40 horas, y por congruencia con los trabajadores me retiré de su bancada. A partir de ese momento han hecho de mi vida un pinche infierno muchas y muchos diputados de Morena. No me pueden quitar el uso de la palabra, tengo derecho a voz aunque ya me quitó el voto, arbitrariamente”, acusó.