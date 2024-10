Toma protesta Claudia Sheinbaum y recibe la banda presidencial

Ciudad de México.– Claudia Sheimbaum Pardo, en medio de aplausos y gritos en el Congreso de la Unión, recibió de manos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, la banda presidencial.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”, dijo Sheibaum. Sus palabras son respondidas con vivas a la nueva mandataria

En su discurso, la presidenta de México expresó su agradecimiento a todos los invitados especiales de otros países, como el colombiano Gustavo Petro, la hondureña Xiomara Castro, el brasileño Luiz Inácio Lula de Silva y la esposa de Joe Biden, Jill Biden en su representación.

Sheinbaum aprovechó también el inicio de su discurso para agradecer y destacar el trabajo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuyo periodo culmina hoy con su mandato; lo llamó el mejor presidente que ha tenido nuestro país gracias a que dio inicio a una revolución de las conciencias.