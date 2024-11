Revela Sheinbaum lo que platicó con Trump en llamada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló cómo fue su primera llamada con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, a las 9:30 horas, entablaron comunicación, la cual calificó la mandataria mexicana como muy cordial.

“Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto, él inició la conversación felicitandome por el triunfo en las elecciones, le devolví la felicitación y fue una llamada muy cordial, hablamos de la buena relación entre México y Estados Unidos.

“Llegó un momento que él planteó el tema de la frontera, así lo dijo; y yo le dije: sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar”, informó en la Mañanera del Pueblo del 8 de noviembre.

Trump envía saludos a AMLO y felicita a Sheinbaum por su victoria

La titular del Ejecutivo federal también comentó que el republicano le envió saludos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aprovecho para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador con quien dijo había tenido muy buena relación”, sostuvo Sheinbaum.

Sobre la versión de que la invitó a su toma de protesta el próximo 20 de enero, la presidenta explicó que sólo le dijo: see you soon (te veo pronto). Sheinbaum comentó que analizan asistir a la toma de protesta, pero pidió ir día a día.

“Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto, él inicio la conversación felicitándome por las elecciones, yo le devolví la felicitación, para eso era la llamada, hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos, llegó un momento en el que él planteo él tema de la frontera, así nada más lo dijo, yo le dije sí, pero va a haber espacio para poderlo platicar, aprovechó para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador con quien había tenido muy buena relación y esencialmente fue eso, esto que salió de que me invitó a la toma de posesión, solo me dijo ‘see you soon’ y le dije sí, nos vemos pronto”, declaró la mandataria.