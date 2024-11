Washington.- El gobierno de Estados Unidos manifestó su respaldo al embajador Ken Salazar luego de que este expresara su desaprobación hacia la estrategia de seguridad implementada durante el mandato del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una conferencia de prensa, Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, fue interrogado acerca de la nota diplomática que el gobierno mexicano envió a Estados Unidos en respuesta a las declaraciones de Salazar. Patel destacó que el embajador había sido "muy claro" en sus observaciones.

“El embajador Salazar fue muy claro en sus comentarios. Aún queda mucho por hacer en materia de seguridad, y la cooperación entre México y Estados Unidos sigue siendo una prioridad clave para nosotros", afirmó Patel, subrayando además que el gobierno estadounidense se centra en profundizar la colaboración con la nueva administración de Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar la seguridad en ambos lados de la frontera.

Salazar critica estrategia de seguridad de AMLO

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, señaló que la estrategia de “Abrazos, no balazos”, promovida por el ex presidente López Obrador, no logró los resultados esperados en términos de seguridad. El diplomático insistió en que se deben fortalecer los vínculos con los gobiernos locales, las fiscalías y los países aliados para enfrentar la crisis de inseguridad, evitando culpar a Estados Unidos por la situación.

"La estrategia de 'Abrazos, no balazos' no funcionó. Aunque hay aspectos válidos en términos de prevención, la realidad en México es otra. Las cifras oficiales no reflejan lo que verdaderamente ocurre en las calles, donde empresarios, periodistas y ciudadanos comunes siguen enfrentando altos niveles de violencia", comentó Salazar.

Además, hizo un llamado a la nueva administración de Claudia Sheinbaum para reforzar la coordinación y enfrentar el problema con mayor eficacia, señalando que la solución no radica en culpar a otros países, sino en mejorar la seguridad interna.