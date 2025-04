Encabeza Sheinbaum Clase Nacional de Boxeo 2025

Ciudad de México.- La Clase Nacional de Boxeo, que convoca a cerca de un millón de personas en las distintas plazas públicas del país, es un mensaje al mundo: en México se construye la paz. Así lo aseguró este 6 de abril la Presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar el inicio de esta dinámica en el Zócalo de la Ciudad de México, donde reiteró que la nación que encabeza es libre e independiente.

"Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo: en México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre, independiente y soberano. Las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia, somos un pueblo solidario y fraterno, no dejamos nunca a nadie atrás", afirmó ante miles de asistentes.

En compañía de miembros de su gabinete, así como campeones históricos del Boxeo, la titular del Ejecutivo federal reiteró el papel de la juventud.

"Las y los jóvenes mexicanos dicen: no a la violencia, no a las adicciones; el pueblo de México dice: no al racismo, no al clasismo, no al machismo; el pueblo de México dice: sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor", afirmó.

No es la primera vez que Sheinbaum participa en un evento deportivo de este tipo, lo hizo en 2022.

"La Clase Nacional del Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices, muestra que cuando nos organizamos, nada es imposible; muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso", agregó.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recalcó que están "haciendo un knockout a la violencia". El Presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Sulaimán, informó que cuatro campeones iban a encabezar la clase: Julio César Chávez, Óscar de la Hoya, Roberto "Manos de Piedra" Durán y Rubén "Púas" Olivares.

En los primeros minutos se realizó el calentamiento y posteriormente se realizaron algunas combinaciones.

El objetivo de este evento, que se realiza de manera simultánea en todas las plazas públicas del país, es incentivar las actividades deportivas entre las y los jóvenes, para evitar el consumo de drogas y vinculación con grupos delictivos, como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

También asistieron los exboxeadores Roberto Durán Samaniego, de origen panameño; Óscar de la Hoya, así como el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. La clase masiva de box podría concluir poco después de las 10:00 horas de este domingo.