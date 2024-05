Perdono a las personas que me han hecho daño: Obispo de Chilpancingo

Ciudad de México.- El obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, informó en un comunicado que ha decidido no presentar ninguna denuncia contra quienes lo atacaron hace un par de semanas.

Tras consultar con su familia, los líderes religiosos y laicos, así como por su estado de salud, el obispo emérito decidió no tomar acciones legales.

“Con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquéllos que me han revictimizado producto de la desinformación”, expuso Rangel Mendoza.

La versión de la Fiscalía de Morelos, estado donde fue localizado, indica que el obispo fue privado de la libertad, robado y drogado, luego abandonado en un hotel de Cuernavaca. Mientras que la Secretaría de Seguridad sostiene que Rangel entró por voluntad propia al hotel.

La semana pasada se filtró el reporte médico del obispo en el que se describió que había consumido sustancias prohibidas y viagra.