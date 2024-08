Onda tropical 19 afectará a estos estados en México

Todo parece indicar que junto con el fin de semana llegará una nueva onda tropical a México: sí, la número 19. Se trata de un sistema que dejará a su paso lluvias y hasta descargas eléctricas con caída de granizo en varias entidades del país. Para que tomes tus precauciones, en esta nota te contamos cuándo ingresará al territorio nacional y cuáles son las principales zonas en las que tendrá efecto.

Y es que justo ahora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sacó una cápsula informativa en la que explicó que las ondas tropicales también son conocidas como “ondas del este” y hacen referencia a zonas de inestabilidad atmosférica que surgen en el noroeste del continente africano.

Tras su formación, cruzan el Océano Atlántico desplazándose de este a oeste impulsadas por los vientos alisios. Y ojo, pese a que año con año se desarrollan hasta 60 de estos fenómenos, a la República Mexicana únicamente llegan entre 40 y 45, mayoritariamente en la época de verano.

Cabe destacar que este tipo de sistemas suelen ocurrir en un periodo que va de los tres a cuatro días. Asimismo, tienen un desplazamiento de entre 20 y 40 kilómetros por hora y su mayor intensidad puede percibirse a una altura que va de entre los 1, 500 y 3, 00 metros.

¿Una onda tropical puede provocar un huracán?

Un punto importante que ha dado a conocer el SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), consiste en que durante su trayectoria, las ondas tropicales provocan lluvias y tormentas eléctricas. Incluso, en algunos casos, cuando se intensifica la velocidad de sus vientos, podrían llegar a generar un ciclón.

De hecho, según la información que compartió la autoridad meteorológica, estos eventos son precursores de alrededor del 60 por ciento de los huracanes de categoría uno y dos. Mientras tanto, dan a paso a cerca del 85 por ciento de los que llegan a escalar a los niveles tres, cuatro y cinco de la escala de Saffir-Simpson sobre el Atlántico.

No obstante, aunque no lleguen a ser huracanes, no hay que pasar por alto que el transcurso de la temporada de lluvias, las ondas tropicales dejan a su paso una gran serie de precipitaciones en México. Entre las regiones del país que más suelen registrarlas se encuentran la Península de Yucatán, el sureste, el sur y el occidente del territorio.

Fecha exacta en la que se formará la onda tropical 19 y estados que afectará

Y ahora que ya hemos dado una amplia explicación acerca de la formación y efectos de las ondas tropicales, es conveniente señalar que hasta el momento, el SMN tiene previsto que el sistema número 19 llegue a México el próximo sábado 24 de agosto de este año.

Lo anterior ha quedado expuesto en el último pronóstico extendido de 96 horas publicado por el organismo. En dicho informe, la institución señaló que la nueva onda tropical estaría ingresando ese día por el área de la Península de Yucatán para posteriormente continuar su recorrido el domingo 25 y el lunes 26 de agosto por el sureste, oriente, centro y sur del país.

Aunque si bien todas esas zonas de la República Mexicana podrían registrar precipitaciones de fuertes a muy fuertes junto con descargas eléctricas y caída de granizo, habrá tres entidades que podrían reportar hasta lluvias intensas el domingo. Se tratan de las siguientes: