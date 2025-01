¿No tienes terreno para tu casa? Este estado los regalará

San Luis Potosí.- Las autoridades gubernamentales del estado de San Luis Potosí dieron a conocer que durante este 2025 dará inicio un programa de vivienda denominado “Tu Casa, Tu Apoyo”, con el cual, se regalarán terrenos y se ayudará en la construcción de casas, por lo que, como era de esperarse este nuevo proyecto despertó un gran interés entre la población potosina, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

El encargado de dar a conocer la noticia del arranque del programa “Tu Casa, Tu Apoyo” fue el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien señaló que la primera etapa de este programa contempla la donación de 3 mil terrenos, sin embargo, la meta es beneficiar a 10 mil familias de toda la entidad, además, precisó que también apoyarán a los beneficiarios en la construcción de sus casas.

“Esta vez tocó el turno para toda la gente que no tiene casa, que la vida no le ha permitido hacerse de un patrimonio, en el gobierno en San Luis Potosí vamos a colocar más de 3 mil lotes y les vamos ayudar a construir su casa, la meta es tener en todo el estado de San Luis Potosí más de 10 mil nuevas casas y terrenos para gente que no tiene un patrimonio y vamos a necesitar que ustedes nos ayuden a encontrar a la gente de la colonia que no tiene donde vivir, que no tiene un patrimonio, que no han podido acceder a un crédito del Infonavit porque su situación laboral no se los permitió, a esas personas se los vamos a dar”, expresó el gobernador de San Luis Potosí.