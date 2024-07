No se oculta nada sobre el caso Zambada: AMLO

Ciudad de México.- “Aquí no se oculta nada, se aplica la regla de oro de la democracia”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al indicar que este lunes se informará sobre el caso de la captura en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

“Luego la información sobre la detención del señor Zambada, todo lo que quieran saber sobre este tema y otros, para eso es este diálogo circular, para que la gente esté completamente informada.

“Aquí no se oculta nada, se aplica la regla de oro de la democracia, la transparencia y no hay censura, hay libertades plenas, no es como en otras partes, por eso vamos a comenzar”, añadió.

El viernes, el presidente López Obrador señaló que era un “avance importante en el combate al narcotráfico” de los líderes del cártel de Sinaloa.

Comentó que es una muestra de trabajo conjunto entre ambos gobiernos aunque no hayan participado las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.