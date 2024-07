México rechaza analizar elecciones de Venezuela en sesión de la OEA

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la canciller Alicia Bárcena no participará en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se abordará el proceso electoral en Venezuela.

En su conferencia matutina, el mandatario acusó al organismo de tener una “actitud de parcialidad” ante las elecciones en las que, hasta el momento, mantienen a Nicolás Maduro como ganador.

Además, el presidente mexicano dijo que antes de conocer el resultado de la elección presidencial de Venezuela, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ya había reconocido a unos de los candidatos “sin pruebas de nada”.

“Yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”, reclamó el presidente.

A inicios de la semana, López Obrador dijo que se debía esperar el resultado final del escrutinio para emitir una postura. El miércoles agregó que no hay pruebas de fraude en el proceso.