México niega persecución al periodista Carlos Loret de Mola

Ciudad de México.- El gobierno mexicano negó que haya una persecución al periodista Carlos Loret de Mola, luego de que se revelara que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda iniciara una investigación contra el presentador estrella de Latinus, a su compañero Victor Trujillo, y la esposa de Loret, Berenice Yaber.

La postura del gobierno surgió luego de que la periodista Peniley Ramírez publicó en su columna Linotipia que la UIF investiga a Loret, Trujillo y Yaber desde el 8 de febrero de 2024 por supuestas irregularidades en sus finanzas.

Al respecto, el periodista comentó lo siguiente: “Ya no es solo persecución y acoso contra periodistas. Esto es una bajeza, una cobardía. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde quiere llegar el régimen para intentar callarnos?”.

El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el tema y dijo que es falso que haya una investigación sobre los presentadores de Latinus.

“Qué voy a andar yo ordenando que se investigue a Loret de Mola, si casi es de dominio público que se trata de un periodista muy rico que hace un periodismo al servicio de intereses creados… Nosotros no investigamos a nadie, a nadie. No hay censura para nadie, que no nos agarre a nosotros de excusa, de pretexto”, expresó López Obrador.