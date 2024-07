Ciudad Nezahualcóyotl.– El año pasado, la familia Hernández Pacheco comenzó a notar que varios haitianos llegaban a un apartamento frente a su clínica en las afueras de Ciudad de México.

Su oficina de dos pisos, de color verde menta, se encuentra en una pequeña calle de Ciudad Nezahualcóyotl, una zona de clase trabajadora. Los haitianos sobresalían entre los vendedores de tamales y los comerciantes ambulantes, sentados al sol para calentarse en el aire helado, consecuencia de la elevada altitud de la ciudad.

Un día, la doctora Sarahí Hernández Pacheco, que habla francés, se acercó a un chico haitiano de 15 años que a menudo parecía triste y aburrido. "Tengo dos sobrinos, ¿quieres jugar con ellos?", le preguntó.

Casi un año después, los inmigrantes haitianos constituyen una buena parte de los pacientes que reciben atención en la clínica, cuyo personal lo integran Hernández Pacheco, su madre y dos de sus hermanos, quienes también son médicos.

La clínica Bassuary ofrece consultas gratuitas. La familia también comenzó a darles comida a los haitianos y a la larga ayudó a algunos a encontrar trabajo, incluso en la clínica misma.

Hernández Pacheco quiere que la clínica sea un refugio seguro para los inmigrantes haitianos, ya sea que planeen quedarse en México o continuar el viaje hacia el norte, hasta la frontera con Estados Unidos.

"Yo no me quiero imaginar lo que es estar en un país distinto, en el cual tienes tantas limitantes", dijo. "Y aquí las puertas de la clínica están abiertas para apoyarlos en todo lo que podamos. Igual no nada más la clínica, sino como amistad".