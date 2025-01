Metapneumovirus en China no es un peligro para México: SSa

Ciudad de México.– Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el secretario de Salud David Kershenobich aseguró que México mantiene una vigilancia especial por los casos del virus Metapneumovirus Humano, el cual se ha expandido en algunas regiones de China y ha causado alarma mundial.

Kershenobich recalcó que el virus causa síntomas similares a un cuadro gripal, sin embargo, a diferencia del covid-19, este tiene una tasa de mortandad muy baja, además de que recalcó que los primeros casos comenzaron a reportarse desde junio del año pasado.

“Ese virus que está circulando actualmente en China empezó desde junio del año pasado, es un virus que produce un cuadro gripal, que no se acompaña de gran mortalidad, a diferencia de lo que sucedía con covid, es una gripe y lo que ha sucedido es que ha empezado a saturar el sistema de salud ahí en relación a cuadros gripales”, puntualizó en Palacio Nacional.

Kershenobich descartó que el virus sea una amenaza a la salud en México, al menos hasta el momento; sin embargo, señaló que mantiene una vigilancia epidemiológica.

“Entonces ese es un primer aspecto que es muy importante, distinto a cómo se comportó el covid. El segundo, es un virus que se conoce desde hace tiempo y por eso lo que mantenemos nosotros es la vigilancia en esta época invernal en cuadros gripales, por eso la recomendación general de abrigarse, de no exponerse y sobre todo las medidas de cuidado general que cuando alguien está con un cuadro gripal use cubrebocas y trate de protegerse, pero es un cuadro gripal común en China. Hasta el momento nosotros mantenemos una vigilancia epidemiológica no ha representado una amenaza”, precisó.

El metapneumovirus humano, conocido por las siglas HMPV, pertenece a la familia Paramyxoviridae y fue identificado por primera vez en 2001 en los Países Bajos.

Según el Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos, el virus ya circulaba en humanos desde 1950 y se caracteriza por causar infecciones respiratorias agudas (IRA) con una marcada estacionalidad en los meses de invierno.