Máynez manda un mensaje a niños que lloraron porque perdió la elección

Luego que usuarios en redes sociales compartieran videos de sus hijos sufriendo por la derrota del excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, tras saber que no será presidente, el político les envió un mensaje.

“Me ha dado mucha tristeza recibir videos en los cuales los niños están tristes por no haber ganado la elección, mamás y papás que me dicen, lo primero que me preguntó era si eres el presidente de México, ganamos con ustedes, las niñas y los niños eligieron a su presidente y me van a tener siempre a su lado buscado lo mejor para ustedes”, dijo.

“Quiero darte las gracias por confiar en mí, pero sobre todo por confiar en ti, por confiar en tus causas, en tus ideas, por confiar en las jóvenes y los jóvenes, por confiar en las niñas y los niños, en que es posible un mejor futuro para México, estos más de 6 millones de votos serán una lucha por tus anhelos, causas y propuestas”, agregó.