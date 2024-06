Las Fuerzas Armadas están listas para tener una comandanta: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que las Fuerzas Armadas darán un buen recibimiento a la futura mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, quien también se convertirá en la comandanta suprema.

López Obrador dijo que los integrantes del Ejército y la Marina son muy leales y disciplinados y están listos para recibir a la futura comandanta.

“Nadie me dice ‘no estamos de acuerdo’ o ‘déjeme ver porque no vaya a ser que no les guste a oficiales, a la tropa’, no, no”, expresó el mandatario.

AMLO da postura sobre resultados de encuestas

El presidente dio el martes su postura sobre los resultados de las encuestas realizadas el fin de semana sobre la reforma al Poder Judicial.

“A la gente le importa mucho participar, ser tomada en cuenta, por eso no extraña que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, magistrados y ministros, la mayoría quiere eso”, expresó el mandatario.