Lanza Sheinbaum advertencia a alcaldes para Presupuesto de Egresos

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió a los alcaldes que no habrá “moches”, luego de que han hecho gestiones en la Cámara de Diputados para que les destinen recursos adicionales a sus municipios.

"No van a regresar en la aprobación del presupuesto, ni va a haber etiquetados, confiamos en el congreso, en que no regresarán los vicios del pasado, porque me comentaron que hay algunos presidentes municipales que hacen gestiones para que se incorpore en el presupuesto algo, entonces vamos a invertir en todos lados, pienso reunirme con todos los presidentes".

Aprovechó la oportunidad para advertirle a los presidentes municipales que no regresarán las malas prácticas en la distribución de recursos, a la hora de aprobar el Presupuesto de Egresos de 2025. En este sentido, anunció una próxima reunión con todos los alcaldes de las regiones para abordar los temas de presupuestos, con mayor atención en la inversión del agua.

Destacó que los diputados de todos los partidos políticos en México saben perfectamente el gran daño que ocasionaron los "etiquetados" y los vicios que anteriormente se cometían a la hora de distribuir de manera inequitativa los recursos federales.

Anteriormente, en el Congreso de la CDMX, varios diputados solictaron a los titulares de las 16 alcaldías para que cumplan con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, donde se indican las fechas límite para que envíen sus proyectos municipales a la jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Por su lado, la diputada de Morena, Yuriri Ayala, explicó que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México faculta a las demarcacioens para elaborar los presupuestos de egresos, que después son aprobados por el Concejo.