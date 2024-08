Intentan incendiar la casa de la activista trans Susana Barrales

Baja California.- La activista trans Susana Barrales, directora de La Casita de Unión Trans, denunció que fue víctima de un atentado debido a que intentaron prenderle fuego a su hogar, en Tijuana.

Mediante un video en Facebook, Barrales mostró el momento en el que ardía una estructura afuera de su domicilio, justo en la puerta de su entrada, de la cual se percató minutos después de que llegó a su hogar.

"Como pueden ver, alguien vino y quiso incendiar la casa donde estoy", espuso.

Hoy, la activista confirmó que, "anoche tuve un pequeño percance, ya no sé qué pensar, pero bueno, eso no me detiene, seguiré trabajando, seguiré luchando".

"Estoy un poquito sacada de onda, pero seguiré luchando. Gracias a la Casita de Unión Trans por apoyar a la comunidad (…) y nada, aquí seguimos trabajando", agregó.