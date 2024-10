Renuncian los ministros Ortiz Mena y Pardo Rebolledo a la SCJN

Ciudad de México.- Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo presentaron su renuncia este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ambos enviaron una carta al Senado de la República.

En la carta, Gutiérrez Ortiz Mena detalló que su dimisión surtirá efecto a partir del 31 de agosto de 2025.

“Hoy me enfrentó a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fue investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, detalló.

Pardo Rebolledo también ha decidido declinar participar en el proceso electoral extraordinario para ser elegido por voto popular. Será efectiva al 31 de agosto de 2025

En la previa, trascendió que siete ministros de la SCJN presentarán su renuncia en las próximas horas.

Se trata de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, y los ministros Javier Laynez Potisek, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, y el propio Gutiérrez Ortiz Mena.

Las renuncias surtirán efecto pero hasta agosto de 2025.