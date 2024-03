Hay 116 incendios forestales activos en México

Ciudad de México.- Los 116 incendios forestales activos en distintas partes del país son atendidos por 6 mil elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como personal especializado de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Decirle nada más a la gente que actúen con cuidado, que lo que más nos importa es protegerlos. No hay hasta ahora ningún riesgo grave a poblaciones; están los servidores públicos de Protección Civil pendientes para que, si es necesario, se lleven a cabo desalojos, proteger a la gente”, subrayó en conferencia de prensa matutina.

El mandatario precisó que el Gobierno de México lleva a cabo un análisis diario de la situación con el objetivo de reforzar el trabajo de las brigadas permanentes.

Del total de incendios registrados al momento, dijo, más de 20 están localizados en el Estado de México, por lo que mantiene comunicación constante con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a fin de coordinar las labores con autoridades municipales y locales.

En la entidad se controló el incendio en Valle de Bravo, mientras que el reportado en el municipio de Jilotzingo se reactivó esta mañana y es atendido. El mandatario indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional desplegará más integrantes en la región.

“Lo que queremos es estar atentos para que no aumente el número de incendios, que no haya desgracias y que podamos salir adelante en esta temporada de sequía que, como no ha llovido, hay pasto seco para los incendios”, argumentó.

“Tendríamos que ver si son incendios provocados o es por la situación de sequía y quienes no tienen cuidado y provocan los incendios sin que haya detrás motivo —que no lo descarto— el de las empresas que fraccionan, que se dedican a hacer vivienda”, agregó.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo lamentó el fallecimiento de cuatro personas a causa de los incendios. Se trataban de un policía, un brigadista y dos comuneros.