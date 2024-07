Giran orden de aprehensión contra el senador electo Miguel Ángel Yunes

Ciudad de México.– El juez de control Luis Lozada Hernández emitió una orden de aprehensión contra el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez, señalado por presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, según el proceso penal 151/2021.

Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN) es considerado prófugo de la justicia.

Actualmente, se encuentra en un hotel cercano a la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, para supuestamente recibir tratamiento médico por un problema de columna.

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la ayuda de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales y de la Interpol para emitir una alerta migratoria y una notificación roja para su localización y detención.

El jueves, tras tres ausencias a la audiencia inicial en las Salas de Juicios Orales en Pacho Viejo, los días 4 y 21 de junio y 5 de julio, Miguel Ángel "N" se presentó virtualmente ante el juez poco después de las 14 horas. Según su abogado, Gabriel Zúñiga, representante de Morena ante el Ople, la defensa intentó que la audiencia fuera diferida, argumentando que Yunes Márquez no estaba en buenas condiciones de salud.

La audiencia tuvo tres recesos debido a supuestos problemas de salud del acusado. Finalmente, poco antes de las 20 horas, el juez ordenó un receso indefinido ya que Yunes Márquez tuvo un dolor intenso de espalda y necesitó atención de urgencia en la Clínica Mayo. La audiencia podría reanudarse una vez que se compruebe legalmente su mejora en salud.

Sin embargo, la orden de aprehensión se giró durante la madrugada de hoy. Según el documento oficial, la Fiscalía solicitó la orden en audiencia privada, basándose en el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales debido a la relevancia de los hechos investigados y para evitar obstrucciones en el proceso.

Yunes Márquez fue señalado durante la jornada electoral de 2021 por supuestamente utilizar documentos falsos para demostrar su residencia en Veracruz y así obtener la candidatura para la alcaldía del municipio. Originario de Boca del Río, enfrentó la orden de aprehensión menos de 24 horas después de la audiencia de ayer, a pesar de los esfuerzos de su abogado José Antonio Kuri Pazos por justificar su estado de salud.

El abogado presentó documentos médicos que indican que Yunes Márquez está postrado en cama debido a un accidente sufrido el 7 de noviembre de 2022 mientras practicaba auto-racing en la playa de Antón Lizardo, en Alvarado, Veracruz. Un día antes de la audiencia, la defensa solicitó el juicio de amparo número 763/2024 para suspender la comparecencia, pero un juez federal rechazó el recurso.

En redes sociales, Yunes Márquez declaró "Podrán dictarme orden de aprehensión, lo que no podrán nunca es doblarme". Además, sostuvo que "después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia".