Filtran declaración de ‘El Químico de Iztacalco’

Ciudad de México.- Miguel C., conocido como “El Químico de Iztacalco”, es investigado por múltiples feminicidios, aunque actualmente enfrenta un proceso por el asesinato de una estudiante identificada como María José de 17 años de edad, crimen del que dio detalles en una audiencia filtrada.

El periodista Carlos Jiménez compartió un video en el que Miguel C. declara cómo fue la agresión a la adolescente y su madre. Aseguró que había estado en la vivienda de la víctima anteriormente y pensó que en esa ocasión no habría nadie, pero encontró a la mamá de la joven.

“Le dije: cálmate, cálmate, no les he hecho nada, no les he quitado nada, no vengo a agredir”, comentó el hombre.

Añadió que tomó a la víctima y la asfixió. Le colocó una bolsa en la cabeza para que le siguiera faltando el aire aun cuando había dejado de tocarla. Añadió que después de atacar a la adolescente, fue por su madre y la agredió con un arma blanca. La mujer quedó herida de gravedad.

Arturo González, abogado de la familia de la víctima, aseguró que el agresor no muestra arrepentimiento de sus actos, pero está consciente de lo que hizo.

El asesinato de María José ha llevado a los investigadores capitalinos a revisar los antecedentes de “El Químico de Iztacalco” y relacionarlo con al menos siete casos más de feminicidio, aunque la cifra extraoficial es de 20.