Es algo reprobable: AMLO reitera rechazo a atentado contra Trump

Ciudad de México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el lunes su rechazo al atentado que sufrió el candidato presidencial estadunidense Donald Trump.

En su conferencia matutina, el mandatario añadió que “la violencia es irracional y enrarece el ambiente político”.

“Desde luego que es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza”, expresó López Obrador.

El mexicano destacó que fue el primer mandatario del mundo en manifestarse contra el ataque hacia Donald Trump, a pesar de que había muy poca información todavía sobre los lamentables hechos.

“En política podemos ser adversarios, pero no enemigos. Nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir. Por eso condenamos este hecho, y sí fuimos los primeros en manifestarnos”, añadió.