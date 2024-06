Entregaré la Presidencia a una mujer luego de 200 años: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reanudó hoy "La Mañanera"y dijo al iniciarla: "Estoy muy contento, confieso que estoy muy contento y muy orgulloso, la forma en que los mexicanos nos manifestamos e hicimos valer nuestras libertades".

"Se reafirma que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado, muy inteligente...un pueblo ejemplar.

Me llena de orgullo ser el presidente de México y el día de ayer se demostró, también quedó de manifiesto que el pueblo es agradecido, que durante siglos los conservadores quisieron sembrar la idea de que el pueblo no agradece y no es así".