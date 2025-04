Ultimátum de EU: Aranceles y sanciones a México por tratado de agua

Foto: Associated Press

Ciudad de México.- La relación entre Estados Unidos y México suma una nueva tensión, luego de que el presidente Donald Trump acusara a México de incumplir el Tratado de Aguas de 1944 y amenazara con aranceles y sanciones.

"México le debe a Texas 1.3 millones de acres-pies de agua según el Tratado de Aguas de 1944, pero desafortunadamente México está violando su obligación en virtud del Tratado", emitió.

Afirmó además que en marzo detuvo los envíos de agua a Tijuana, Baja California, "hasta que México cumpla el Tratado".

En su red social Truth, insistió: "Me aseguraré de que México no viole nuestros Tratados y no perjudique a nuestros agricultores texanos (...) Seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, tal vez incluso sanciones, hasta que México cumpla con el Tratado".

Por su parte, México señaló que la deuda hídrica es consecuencia de una sequía prolongada, mientras que Tamaulipas advirtió que las exigencias estadunidenses podrían comprometer el suministro para su propia población.

El Tratado, que regula el reparto del agua de ríos compartidos, establece que México debe entregar 432 millones de metros cúbicos del río Bravo por ciclo de cinco años, el cual vence en octubre próximo. Hasta ahora, México ha entregado solo el 28 por ciento de su cuota, lo que genera incertidumbre sobre su capacidad para cumplir.