'El Contador' es liberado y sale del reclusorio Oriente

Ciudad de México.- José Alfredo Cárdenas, alias "El Contador", presunto líder del Cártel del Golfo y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, abandonó este miércoles el reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, tras haber obtenido el cambio de medida cautelar en el proceso que se le sigue contra su extradición a Estados Unidos.

"El Contador" abandonó el penal tras la notificación judicial que recibió esta madrugada el sistema penitenciario, en la que se ordenó su libertad inmediata.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal, en Almoloya de Juárez, modificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al supuesto líder del cártel del Golfo.

La audiencia se celebró en acato a un juicio de amparo que promovió Cárdenas Martínez en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, en donde consiguió una suspensión.

Salazar Hernández indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) no refirió los hechos materia de la extradición, además de que no señaló el estatus de la investigación contra Cárdenas Martínez; su abogado demostró que no existe riesgo de sustracción de la justicia en caso de obtener su libertad, ya que acreditó que tiene arraigo domiciliario.

Por esta razón, impuso nuevas medidas cautelares, entre ellas están el acudir a firmar cada semana, lo cual hará ante el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, y deberá cubrir un pago como garantía de 5 millones de pesos, recursos que deberá entregar en cinco días.

Asimismo, se le ordenó entregar su pasaporte y se le deberá colocar un brazalete electrónico; también tiene prohibido acercarse a la embajada de Estados Unidos en México o cualquier sede diplomática de esa nación en territorio nacional, así como acercarse a las víctimas y familias del caso por el que se le investiga.

José Alfredo Cárdenas ha sido detenido y liberado en anteriores ocasiones por violaciones al debido proceso y por falta de elementos.

En 2018 un juez de control ordenó su liberación porque durante su detención el personal de la Secretaría de Marina (Semar) proporcionó información falsa sobre la forma en que ocurrió la captura.

En marzo de 2019, "El Contador" fue localizado en San Luis Potosí, donde se le detuvo; sin embargo en octubre de 2020 fue dejado en libertad ya que no había elementos para vincularlo a proceso por los delitos imputados.

En 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lo detuvieron circulando en un vehículo en inmediaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente le aseguraron un arma de fuego y seis cartuchos útiles, además de una bolsa con 320 gramos de metanfetamina y otra con envoltorios de papel que contenían nueve gramos de cocaína.

Para finales de 2023, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó el amparo que ordenó dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso dictado por su probable responsabilidad por los delitos portación de arma de fuego sin licencia y contra la salud.

José Alfredo Cárdenas Martínez es identificado como líder del Cártel del Golfo, de acuerdo con autoridades estadunidenses, además es sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillén, quien formaba parte de la lista de los delincuentes más buscados.

Cárdenas Martínez fue puesto en libertad al demostrarse que durante su detención personal de la Semar mintió sobre la forma en que ocurrió su captura. Los marinos desconectaron las cámaras del domicilio donde estaba Cárdenas Martínez para hacer creer que lo detuvieron en un vehículo.