Despiden a funcionaria estatal por presumir que 'huyó de la oficina'

Querétaro.- El Gobierno de Querétaro dio a conocer que despidió a María Cristina Niño de Rivera Burgueño, quien se desempeñaba como directora de Gobierno, luego que compartió un video en el que señaló que "huyó" de la oficina cuando ciudadanos llegaron para hacer trámites.

"Tras la difusión de material a través de redes sociales que involucra a la directora de Gobierno, María Cristina Niño de Rivera Burgueño, se ha tomado la decisión de concluir con la relación laboral que mantenía con esta dependencia", se lee en un comunicado.

Fue en instagram donde Niño de Rivera publicó el video que ahora aparece como no disponible. La exfuncionaria estatal presumió que no atendió a las personas que buscaban una ampliación del plazo para el refrendo vehicular que finalizó el 31 de julio.

"Hoy huí de la oficina porque, ya saben, ¿no? Es el último día para refrendar… de repente todos dicen: 'no, es que se me olvidó; y es que el tiempo; y me comprometo'. Y pues no, o sea, los requisitos, son los requisitos", comentó María Cristina Niño de Rivera.

"Pero me da mil risa, porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de Gobierno y pues me ven chiquita, o no sé. El punto es que, literal, no saben cuánta gente pasó o sea, y decían: 'es que quiero una cita con la', 'quiero hablar con la Maestra, quiero hablar con', y yo ahí a ladito ¿no?, pero obvio, nunca se imaginaron a una mujer joven", agregó la exdirectora de Gobierno.