Condena Sheinbaum lonas de agradecimiento al 'Mencho' en Michoacán

Ciudad de México.– La presidenta de México Claudia Sheinbaum condenó durante su conferencia La Mañanera del Pueblo la colocación de lonas en donde se agradece a Nemesio Oceguera "Mencho", señalado por ser el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por dar regalos a los niños del municipio de Coalcomán, Michoacán.

Fue a través de un video publicación en redes sociales donde la alcaldesa del municipio de Coalcomán, Anabel Ávila Castrejón, emanada del partido Movimiento Ciudadano, además de regidores y otros funcionarios públicos, agradecieron a Nemesio Oceguera por los juguetes dados a los niños de la comunidad.

Ávila Castrejón ha sido investigada desde hace años por sus presuntos nexos con el CJNG, grupo criminal que ha apoyado sus aspiraciones políticas.

Además de la gratitud manifestada en esta lona, se dio a conocer que el desfile por el 193 aniversario de la fundación de Coalcomán —evento encabezado por la alcaldesa Anavel Ávila— fue amenizado con al menos un corrido que hace referencia al "Mencho", conocido también como "El Señor de los Gallos".

"Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. No puede uno juzgar de inmediato, tiene que haber una investigación de la Fiscalía", especificó Sheinbaum Pardo respecto a las indagatorias contra la funcionaria y otros miembros del Ayuntamiento.

Posteriormente, la titular del Ejecutivo Federal dirigió un mensaje a las personas que han recibido juguetes u otras mercancías por parte de los cárteles.

“Corresponde a todas y todos los mexicanos no hacer apología de los grupos delincuenciales [...] Quien se acerca a un grupo delictivo tiene una perspectiva de muerte, no de vida. Entre todos debemos impulsar valores distintos, el valor de la sociedad no está en el dinero”, sostuvo Sheinbaum Pardo.