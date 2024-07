Balean a padre e hijo que grabaron a asaltantes en la México-Pachuca

Ciudad de México.- Un conductor que viajaba con su hijo sobre la carretera México-Pachuca fueron atacados a balazos por presuntos asaltantes.

El ataque ocurrió a la altura de Ojo de Agua, en Tecámac, Estado de México: El joven resultó lesionado.

En un video se escucha decir al papá a su hijo que grabe a los presuntos delincuentes. Uno de ellos está encapuchado con su sudadera y aborda un auto Volkswagen color negro.

Se puede observar que el auto de los sospechosos se orilla, entonces el conducto y su hijo los adelantan. Mientras seguían avanzado, el auto de los presuntos asaltantes regresa a escena y se escuchan disparos del lado del joven que graba.

El celular se cae al suelo y en adelante solo se escuchan los desesperados gritos y sollozos del padre, al ver a su hijo lesionado.

“No, Gonzalo, no mi amor, no hijo, no, no puede ser, no, no puede ser”, dice el hombre con desesperación.

Aún no se ha confirmado si el joven perdió la vida o sobrevivió al ataque.