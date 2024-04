Abordan encapuchados convoy de Claudia Sheinbaum en Chiapas

Un grupo de personas con el rostro cubierto le marcó un alto el domingo a la caravana en la que viajaba la candidata presidencial por el partido oficialista, Claudia Sheinbaum, mientras hacía campaña en el estado de Chiapas, en el sur de México, para exigirle que ponga fin a la violencia en la región en donde se libra una disputa territorial entre dos cárteles del narcotráfico.

Según un video que circula en redes sociales, los encapuchados —que se identificaron como pobladores— expresaron su “impotencia” porque el gobierno no hace nada contra la inseguridad y pidieron a la ex jefa de gobierno de la capital mexicana que en caso de llegar a la presidencia tome medidas para evitar que Motozintla, una localidad cercana a la frontera con Guatemala, no se convierta en “un desastre” como pasó en otros pueblos.

Sheinbaum confirmó lo sucedido y restó importancia al incidente. Añadió que no creía que estas personas pertenecieran al crimen organizado, aunque la región que visitó el fin de semana es parte de una disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas para el tráfico de migrantes, drogas y armas procedentes de Centro y Sudamérica hacia México y Estados Unidos.

La embajada de Estados Unidos en México emitió una recomendación el viernes pasado para que funcionarios eviten la zona.

En el video se ve a Sheinbaum mientras escucha atentamente a los encapuchados. En contraste, la diputada federal por el partido oficialista Morena Patricia Armendáriz, quien acompañaba a la candidata, expresó su preocupación por lo sucedido y publicó en la red social X que pensó que las personas involucradas tenían algún tipo de vínculo con el crimen organizado. Armendariz eliminó su publicación poco después.