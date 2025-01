Abogado de Melanie Barragán deja el caso; 'se metió a la casa de Cristian'

Ciudad Juárez.– El caso de Melanie Barragán dio un giro en la investigación por el caso de la agresión que sufrió y que se hizo viral en las redes sociales a nivel nacional. El abogado de la joven, Antonio Juárez Navarro, dio a conocer que ya no representará a Melanie debido a que ella decidió ya no requerir sus servicios al revocarlo de su cargo. Según su versión, todo a partir de que pudo haber actuado en un estado de vulnerabilidad, que derivó de no respetar las estrategias previamente acordadas para su defensa legal.

Y es que, a través de un video publicado en redes, el abogado explicó que la joven había manifestado su intención de contactar a la familia de su exnovio, Cristian "N", para acudir a su casa y pedirles un abrigo que el supuesto agresor mantenía en su hogar, sin embargo, el defensor explicó que no lo hiciera, ya que eso podría afectar su caso.

"Nos comentaba Melanie que quería buscar a la familia de Christian para pedirles un abrigo que tenía de ella, Christian aparentemente y para llevarle las cosas de Christian, a lo cual nos vimos en la obligación de preguntarle al psicólogo del colegio federal de peritos que es el presidente el doctor Víctor, y nos comentó que sería una falta de respeto abismal, que sería tanto como casi burlarse de esta situación, y eso le dijimos. Su mami nos comentó que Melanie ya tiene el abrigo y supone que sí fue hacerlo cuando ella le pidió que no, no sé si por esta situación entre tanta vulnerabilidad Melanie haya firmado una revocación del cargo que no se había conferido", explicó Juárez en su video.

El abogado aseguró que la joven hizo caso omiso y acudió aparentemente a la casa de su supuesto agresor y tuvo contacto con la familia del joven, lo que probablemente influyó en que haya decidido revocar de sus servicios como defensor.

Finalmente, el abogado deseó que el caso viral vaya hacia lo mejor posible, "en cuanto a lo que hace tanto de Melanie como de Christian, en cuanto a lo que hace a la justicia. Agradecemos la atención de todos ustedes en el caso y quedamos al pendiente", concluyó.