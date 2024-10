Yo me muevo en bici: Ciclistas por una movilidad justa y segura

Ciudad Juárez.– La calle es para movernos seguras y seguros, “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad” [1]. Sin embargo, en la realidad, las vialidades se han convertido en rutas de alto riesgo, letales para el peatón, y principalmente para el ciclista.

Juárez pudo ser una ciudad pionera de las ciclovías en 2002, pero las diferencias políticas entre tomadores de decisiones hicieron que este proyecto se postergara, nos comparte la alcaldesa de la Bicicleta en Juárez, Cynthia López de la Fuente. Fue hasta 2020 que el Gobierno del Estado instaló casi 30 kilómetros del circuito ciclista que abarca solo tres áreas: la Zona Centro con casi 13 km, Chamizal con casi 7 km y el Pronaf con poco más de 7 km. Este proyecto fue diseñado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) en 2015 y la infraestructura tuvo una inversión de 40 millones de pesos con recursos provenientes del Fondo Metropolitano.

En una ciudad donde el padrón vehicular oficial es superior a los 685 mil automóviles, con una infraestructura casi exclusiva para autos, ser ciclista es un desafío que puede poner en riesgo la integridad.

Ser ciclista

La bicicleta no es solo medio de transporte, es una manera para que la comunidad se apropie nuevamente de las calles, de su entorno, su cultura, esas dos ruedas silenciosas promueven un discurso que tiene que ver con la identidad de su gente. “Es una forma de ser una voz y participar en temas de política pública”, dice la alcaldesa y líder del colectivo FixieBeat y la iniciativa Bicicleta Blanca Juárez. “Tenemos derecho a usar la calle y tenemos prioridad”.

En 2020, en plena pandemia, México fue el primer país en declarar el acceso a la movilidad segura como un derecho humano. En 2022 se promulgó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, esta reglamentación, homologada en los congresos locales, debe contemplarse en las normatividades. Los colectivos ciclistas se han dado a la tarea de dar seguimiento a que las leyes de Tránsito se adecúen a esto.

“Es importante que se armonice, por ejemplo, la responsabilidad en los accidentes con la nueva ley, debemos pelear a que se use la pirámide de movilidad, que cuando haya una colisión de un vehículo motorizado contra uno no motorizado se considere un atropello, porque no están en igualdad de circunstancias”.

El avance de la ciclovía o ciclorruta en la frontera es vital para que los juarenses tomen la ciudad y se adapten a medios de transporte que no contaminen, sean eficaces y eficientes en materia de movilidad, pero sin infraestructura no se puede avanzar.

La activista pasó de ser una automovilista a una ciclista por convicción, recuerda que en un punto de su vida dejó su trabajo y vendió su auto, viajó y regresó con una visión diferente de su rol en la comunidad. Su primera bicicleta como adulta la compró a los 28, comenzó junto a otras personas a impulsar el activismo ciclista en la frontera.

“Empecé a juntarme con gente que usaba bicicleta”, en aquel entonces (por 2015) se hacía un primer paseo dominical ciclista que se llamaba “Juárez en Bicla”. Era familiar, muy tranquilo, también organizaban la Masa Crítica (un evento masivo). El ciclismo estaba enfocado a los deportistas, no al medio de transporte, recuerda la activista.

En ese ambiente Cynthia creó su colectivo FixieBeat y coincidió con otros activistas como Gabriel García, maestro universitario, y Gustavo Ruiz, del colectivo Punta de Lanza. Y aunque la pandemia los frenó un poco, la reactivación el siguiente año los ha vuelto más fuertes y unidos.

Después Cynthia fue nombrada alcaldesa de la Bicicleta en Juárez, un título otorgado por la organización BYCS con sede en Ámsterdam.

La alcaldesa de la Bicicleta en Juárez, Cynthia López de la Fuente | Víctor Raymundo Zapién

Más ciclovías, en vez del ‘Hoy no circula’

“En vez de estar planeando un ‘Hoy no circula’ es mejor incentivar y apoyar este medio de transporte”, menciona la activista juarense. “Masa Crítica es la fiesta ciclista mensual, es como una manifestación pacífica, salimos a manifestarnos, a ocupar la calle, a decir que tenemos derecho a usar la calle”. La frase “toda la calle” toma un significado la noche del último sábado de cada mes, ser ciclista “es una forma de vivir la calle de otra manera. Hay personas que nos queremos mover en bicicleta”.

"Masa Crítica es la fiesta ciclista mensual, es como una manifestación pacífica, salimos a manifestarnos, a ocupar la calle" | Víctor Raymundo Zapién

La humanidad sobre ruedas

En el orden de la movilidad la jerarquía está invertida, primero son los peatones, luego los ciclistas, después el transporte público y de carga, y finalmente los automovilistas. Pero nuestra cultura es “automóvil-centrista”, desde la década de los 60 los autos se convirtieron en “el medio de transporte” mundial, algo que en pleno siglo XXI debemos revertir debido a sus consecuencias contaminantes.

En 2023 se fabricaron más de 93 millones de autos en el mundo, México ocupó el séptimo sitio con 4 millones[2]. Parece mucho, pero cada segundo se producen cinco bicicletas en el mundo, hay más de mil millones de bicicletas en circulación en el planeta (la mitad están en China) y este año se estima que se venderán otros 130 millones de unidades. Toda esta información de Worldometers nos deja claro que las bicicletas son el medio de transporte más utilizado a nivel mundial. Y aunque en 1965 la producción de autos y bicicletas era casi la misma, en 2003 la producción de bicicletas ya se había multiplicado por cinco. En pocas y llanas palabras, hay más ciclistas que automovilistas en el mundo.

Aunque las estadísticas son más limitadas en México, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas (Anafabi) registra que sus miembros producen cerca de 1.2 millones de bicicletas al año, la mayor competencia interna son las fabricadas en China y las estadunidenses.

Bicicleta Blanca Juárez, tributo a los caídos

De 2018 a 2023 en el estado de Chihuahua se registra un promedio anual superior a los 26 mil siniestros en zonas urbanas y suburbanas[3], separando sola las colisiones con ciclistas, en 2018 fueron 241, en 2019 192, en 2020 sumaron 152, en 2021 fueron 165, 144 en 2022 y el año pasado, 2023, hubo 178. En total son mil 072 siniestros del registro anual del Inegi, esto se traduce en que el 4 por ciento de los atropellos en el estado son contra ciclistas.

En la frontera, la iniciativa Bicicleta Blanca Juárez, colectivo hermano de FixieBeat encabezado por la alcaldesa, comparten un mapa de los siniestros en donde fallecen ciclistas y lo actualizan con los seguimientos periodísticos y oficiales de los hechos, además, en el punto donde ocurren los decesos se realiza una ceremonia tributo en donde se coloca una bicicleta blanca en honor de la víctima, se le recuerda con el respeto y el amor que estas personas dejaron en su entorno familiar y su comunidad.

Este año han fallecido tres ciclistas hombres en Juárez, uno el 25 de enero, el segundo el 23 de febrero y el más reciente el 2 de septiembre. De acuerdo con Bicicleta Blanca, desde 2017 suman 33 decesos. La mayor parte de los responsables de los atropellos a ciclistas huye sin prestar apoyo a la víctima, muchas podrían salvar su vida con atención médica oportuna.

Este riesgo latente no frena a quienes ven en la bicicleta toda una cultura de vida.

En el punto donde ocurren los decesos se realiza una ceremonia tributo en donde se coloca una bicicleta blanca en honor de la víctima, se le recuerda con el respeto y el amor que estas personas dejaron en su entorno familiar y su comunidad | Víctor Raymundo Zapién ​

Sobrevivir en las calles

“Me atropellaron a dos calles de mi casa”, comparte Cynthia. Una conductora en reversa que estaba distraída la hizo volar, al caer colapsaron sus pulmones, se lastimó el esternón y hasta la fecha tiene secuelas del accidente.

Los ciclistas se enfrentan a la mala infraestructura, las ciclistas mujeres también al acoso sexual, a la inseguridad, a la violencia de guiadores agresivos, alcantarillas sin tapa, baches y una larga lista de obstáculos que tienen en contra de su derecho a transitar libremente.

Para Gabriel García Moreno, profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en el departamento de Arquitectura y egresado de la maestría en Planificación y Desarrollo Urbano, la historia no es muy distinta. Él también comenzó como adulto a ser ciclista y activista, de la misma forma ha sufrido un atropello a unas cuadras de llegar a su casa. Debido a una conductora imprudente que hizo mal una vuelta en U, Gabriel terminó debajo de las llantas del auto en 2021. Eso no lo detuvo como ciclista ni como promotor de este medio de transporte.

Gabriel García Moreno, profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, comenzó como adulto a ser ciclista y activista | Víctor Raymundo Zapién ​

“Hasta 2022 se hacía el ranking Ciclo Ciudades (con 100 indicadores), Ciudad Juárez estaba en el sitio 27”. Para el profesor, “la infraestructura crea cultura, la manera en que nosotros organizamos nuestros espacios determinan en cierta medida cómo hacemos uso de ellos y cómo nos relacionamos con los demás”.

García Moreno es un juarense que participa en Desiertos Andantes, un colectivo que impulsa la apropiación de los espacios por parte de la comunidad, sus charlas y caminatas, también participa con el Instituto para la Ciudad de los Derechos Humanos, quienes administran el Edificio de los Sueños en la Plaza Cervantina, que incluyen eventos para la cultura ciclista. Desde hace 15 años es ciclista y considera, como urbanista, que el rumbo adecuado para grandes ciudades, como esta frontera, es el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Bicidiario

Las imágenes son un testimonio visual de lo que ocurre y los ciclistas en esta frontera parecen “invisibles”, pero basta voltear a la calle para verlos en cada esquina, avanzar en silencio como medio de transporte, vehículo de trabajo o esparcimiento, pero están en todas partes y no son pocos. Víctor Raymundo Zapién Sáenz se ha dedicado a documentar con más de mil 500 fotografías la vida cotidiana de los ciclistas en Juárez.

Víctor Raymundo Zapién Sáenz se ha dedicado a documentar con más de mil 500 fotografías la vida cotidiana de los ciclistas en Juárez | Víctor Raymundo Zapién

Un hombre con dos hieleras llenas de champurrado, vasos desechables y hielo, todos los días recorre un mismo trayecto, carga su peso en mercancía. La señora Imelda se levanta a las 3:00 de la mañana de lunes a viernes para ir a vender sus burritos en la bici, para la 8:15 de la mañana debe estar regresando a casa, no le gusta el tráfico matutino escolar. Un hombre que perdió medio brazo hace un veloz recorrido por la avenida Hermanos Escobar, va a la tienda, al trabajo, trae encargos en su “bicla”, nada lo detiene.

Algunos otros discapacitados ven en la ciclovía una forma de andar más seguros de un punto a otro, los indígenas en el centro con sus triciclos cargados de plantas para infusiones y productos naturistas que recolectan o hacen como el pinole, el albañil que viaja con sus perritos, estudiantes de Bachilleres, repartidores de comida, mensajeros, policías, empleados del Gas Natural, despachadores de gasolina… La lista es inmensa, son personas que todos los días usan la bicicleta para moverse y sus rostros en un momento dado llegan a Bicidiario.

La lista es inmensa, son personas que todos los días usan la bicicleta para moverse y sus rostros en un momento dado llegan a Bicidiario | Víctor Raymundo Zapién

Víctor nació en Parral, pero desde los 5 vive en Juárez. Su “sueño guajiro” es publicar un libro con sus fotos y capturar a los ciclistas de todo el país, como un testimonio visual de la vida de los ciclistas en México.

Hacer un recorrido por sus fotos es comprender toda una cultura y apreciar las miles de historias que tienen mucho que contar.

| Víctor Raymundo Zapién

A seguir pedaleando

En cuanto a cifras, hay pocas estadísticas oficiales certeras, así que Víctor se ha sumado a la alcaldesa para colaborar en un censo ciclista para “Misión Cero” (una organización civil nacional) Este censo permitirá con mayor claridad estimar la cifra de ciclistas en Juárez.

Para el maestro universitario, falta mucho por hacer: “En el siglo XXI nos damos cuenta que hay un cambio de paradigma, lo importante no es la prisa, sino la integridad de la persona en la seguridad vial, hacer ese cambio nos va a llevar tiempo porque hay que construir la infraestructura y hay que comunicarlo”.

En la opinión de la alcaldesa el mensaje es simple: “Yo le diría a todos que compartiéramos la calle, que aprendiéramos a compartir la calle y que viéramos al ciclista como una persona también. Somos personas y todos tenemos derecho a movernos”. Siempre hay un avance, “toda la calle” es el grito sabatino que un día será una realidad para la movilidad en las grandes ciudades.

[1] Artículo 4to de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

[2] Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos (OICA).

[3] Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.