Viven mujeres amenazas de la criminalidad; o se suman o mueren

Ciudad Juárez.– Este 2024, a pesar de los compromisos de las autoridades por reducir las estadísticas de asesinatos mensuales, los números siguen siendo altos.

Con base en estadísticas oficiales y el seguimiento periodístico, 44 mujeres han sido asesinadas en Juárez, sin embargo, el fenómeno no solo es por cuestiones de género, sino también por el involucramiento de estas en actividades de la delincuencia organizada, según autoridades policiales.

Antes de separarse temporalmente de su cargo como titular de la Policía Municipal, César Omar Muñoz Morales señaló que un alto número de personas detenidas por tráfico de drogas, personas y hasta sicariato, son mujeres.

“Tenemos una estadística muy diferente a hace unos años, donde se ha incluido este fenómeno, donde mujeres de todas las edades se están involucrando en cuestiones de delitos del crimen organizado, entonces, se nos hace sorprendente porque ahora tenemos mujeres detenidas con mucha droga, mujeres detenidas con armas, entonces, y mujeres, lamentablemente fallecidas, con temas del crimen organizado”, expresó.

Tan solo la Policía Municipal, durante los primeros cuatro meses del año, ha detenido a más de 280 mujeres por distintos delitos. Una tercera parte fueron aprehendidas por portar un arma de fuego, tener en su posesión un arma de fuego, por delitos contra la salud y por narcomenudeo.

La asociación civil Casa Amiga indicó que, con base en los testimonios de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad por este delito, comentan que son víctimas colaterales al ser involucradas.

El organismo consideró que cuando una mujer se involucra en actividades delictivas es debido a la deuda que existe por parte del estado, ya que las mujeres, niños, niñas y adolescentes han tenido que vivir en un entorno de violencia.

Lo que más lamentan las organizaciones en pro de la mujer es que al final el número de muertes es preocupante.

Numeros preocupantes

En enero se documentaron 13 asesinatos de mujeres, mientras que en febrero fueron asesinadas otras 13.

En marzo, siendo uno de los meses más emblemáticos para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, registró 11 crímenes, en tanto en abril suman hasta este día 7 mujeres privadas de la vida de manera violenta.

“Cuando ocurrió la guerra contra el narcotráfico en estos años, 2009 en adelante… los niños y niñas estaban presenciando la violencia de una manera sistemática y de una manera aterradora. La exposición a la violencia en esta magnitud, no pasa ilesa, es decir, no va a dejar a los niños y niñas iguales, va a haber muchas repercusiones, incluso dijimos, no sabemos a qué grado va a ocurrir; por supuesto estos niños y niñas pues ahora son jóvenes, muchos de ellos ejerciendo también esa violencia de la que nadie los protegió”, indicó Yadira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres.

“Pero es importante mencionar que también el entorno cultural, escuchar canciones en la que se habla de violencia de manera normal, hace que estos comportamientos parezcan naturales. En medio de todo lo que está ocurriendo social y económicamente, aun más sumar estas canciones, videos, películas y demás que les estamos mostrando y que por supuesto normalizan la violencia”, recalcó.

Las agrupaciones insisten en que los gobiernos en sus tres niveles deben de reforzar el trabajo de prevención, desarrollando las políticas públicas que ofrezcan oportunidades reales a las jóvenes, a quienes son madres solteras, a las que están sumergidas en adicciones y aquellas que siguen padeciendo de la violencia en sus hogares.