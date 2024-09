Van siete días sin saber de Lizeth Abril; piden ayuda para localizarla

Ciudad Juárez.- La familia de Lizeth Abril Burciaga Villalba, de 14 años de edad, pide el apoyo de la comunidad para localizarla, debido a que han transcurrido siete días sin saber de su paradero, pues el viernes fue llevada a la escuela y no se encontraba en el plantel a la hora de salida.

Yamile Solís, prima de la adolescente informó que Lizeth Abril cursa la secundaria en la Técnica #93, ubicada en las calles Costa La Gomera y el circuito Fundadores de América, en la colonia Parajes de San José, sitio en el que fue vista por última vez el día viernes 6 de septiembre.

“Ella se va a la escuela, pero antes discutió con su hermana, quien la llevó a la escuela y la vio entrar; a la salida fue por ella. Ahí les dicen que no está en la escuela, pero unos alumnos señalaron que se fue de la escuela por la parte de atrás, que había llorado en el plantel”, describió Yamile respecto a la información que ha recabado la familia.

Entre los datos que una de sus compañeras comentó a la familia se mencionó que un prefecto estuvo al tanto de la situación y dejó que se fuera y le dijo a su compañera de clase “déjala, ella sabe lo que hace”.

“No sabemos a dónde iba, qué pasó pero dicen que estaba triste ella y lloró (…) nosotros nos percatamos que la escuela no tiene la seguridad necesaria para tener a los alumnos, porque se supone que un prefecto es para estar al pendiente de los alumnos, como para que haya dicho eso”, dijo la entrevistada, afligida.

Por segunda ocasión en la misma semana, padres de familia no pudieron ser alertados de que sus hijas no se encontraban en el plantel escolar porque el sistema de seguridad llamado Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar (Prevee) por el que pagan en cada ciclo, no se encontraba funcionando. Dicha situación también fue descrita en el reporte de ausencia de una adolescente alumna del plantel 19 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach).

“La escuela tiene un Prevee, se supone que escanean cuando entran y salen a cada aula. No llegó ninguna notificación al teléfono, los papás de otros niños confirman que el Prevee no está funcionando. Pero el Prevee está pagado”, acusó la entrevistada.

Además, comentó que tanto la familia como la autoridad fueron a la escuela a revisar las cámaras de seguridad, sin embargo, estas solo cuidan los autos de los maestros y el domo; pero de los accesos no están al pendiente.

Hasta el momento la familia ha recibido dos reportes de personas que comentan haberla visto en el sector de la colonia Zaragoza, por la calle Camino Viejo a la Rosita, pero aún no la han podido localizar.

Debido a esta situación la familia Burciaga Villalba continúa compartiendo y pegando la pesquisa con la fotografía de Lizeth Abril en distintas colonias, pues según lo descrito por las personas que dijeron haberla visto, se encuentra desorientada y su seguridad está en riesgo al deambular sola.

“Se nos hace raro porque ella realmente no conoce la ciudad, ella practica karate y danza, mantiene su día ocupado, no tiene amigos en los alrededores de la casa solo de la escuela (…) No sabemos qué problemas trae, y nos preocupa, al andar solita en a calle, no sabemos. La ciudad está muy peligrosa”, compartió la familia.

Pidieron que se comparta su fotografía y que si la ven se comuniquen a los números de emergencia 911 o la línea de denuncia anónima 089.