Ciudad Juárez.– El sindicato Sinatam, que estalló la huelga en la maquiladora Akwel y busca agremiar a sus trabajadores, ha sostenido pláticas con la compañía, pero no han llegado a acuerdos debido a lo exorbitante de sus solicitudes, informó Armando Gutiérrez, abogado del despacho que representa a la empresa.

"Debido al contenido de su pliego petitorio es casi imposible lograr una conciliación, un arreglo con la empresa, sus pretensiones son totalmente fuera de mercado y en este punto es importante mencionar que la empresa cumple con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo además que otorga prestaciones por encima de la ley y tiene una relación cordial con sus empleados," señaló el litigante.

También indicó que el sindicato nunca solicitó acceso físico a la planta para dialogar sobre beneficios sindicales a los empleados; toda la comunicación ha sido virtual. Además, la huelga fue iniciada únicamente por nueve trabajadores, hecho que quedó documentado ante notario público, después de esto la compañía presentó un escrito ante el Tribunal Federal Laboral para asuntos colectivos para que se declare la inexistencia de la huelga.

En respuesta, el sindicato deberá presentar un listado de los trabajadores que respaldan su movimiento. Esta sesión está programada para mañana antes del mediodía.

"Por qué lo están haciendo, sencillo es un negocio lucrativo, meterse a una empresa cobrar las cuotas, sin necesidad de admisiones de los trabajadores, no les importan los trabajadores, lo que les importa es el negocio, ante esta expectativa no es viable para una empresa sentarse a negociar con alguien que le tiene puesta la pistola en la cabeza, no es posible" señaló el abogado.

Este conflicto ha generado serios problemas en la producción de la maquiladora, que debe cumplir con la entrega de productos a sus clientes.

"Se ha considerado el cierre de la empresa. Es una situación grave, y existe la posibilidad de que Akwel se relocalice en otro país o incluso en otra ciudad", dijo el abogado.

Por su parte, Isela Molina, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) señaló que este tipo de conflictos afectan la competitividad de Ciudad Juárez.

"Este sindicato ni siquiera está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) queremos también hacer un frente porque no podemos permitir que este tipo de actos en los que se acercan a los colaboradores de las empresas de una manera como extorsión para que ellos se afilien, Canacintra siempre va a estar del lado de los colaboradores, ellos están en todo su derecho, pero el como lo están haciendo es de una manera ilegal" enfatizó la dirigente del organismo industrial.

Finalmente, la representación legal de la maquiladora aclaró que el conflicto sindical es un tema separado de la situación laboral de los empleados despedidos, quienes deberán resolver su caso de manera individual ante las instancias laborales.

"Aquí queda claro la manipulación del sindicato porque en un principio entran con la intención de mejorar las condiciones laborales de toda la planta y ahorita están diciendo que porque se les despidieron a 11 personas por eso están en la huelga entonces son dos cosas completamente diferentes pero con una manipulación absoluta de la información" apuntó.

Este viernes, el Tribunal Federal Laboral para Asuntos Colectivos emitirá una resolución que definirá el futuro de este conflicto sindical.