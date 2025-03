¿Tengo que cuidarla hasta de su maestra? Reportan al menos 7 casos de abusos

Ciudad Juárez.- Los padres de menores víctimas de abuso al interior de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) número 32 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) denunciaron ante Netnoticias, que son al menos siete los casos de abuso que se han identificado en este lugar, por lo que se preguntan ¿tenemos que cuidarlos hasta de su maestra?

Una de las madres de una menor abusada, quien solicitó permanecer en anonimato, informó que tras las diversas publicaciones de los medios de comunicación se enteró que la guardería a la que acudía su pequeña era investigada por posibles casos de abuso.

Dijo que solicitó información a la Fiscalía General del Estado (FGE) para saber si era este el motivo del cierre temporal del lugar y le confirmaron que tenían una denuncia por abuso sexual, lo que la llevo a la realizarle estudios a su hija, dando positivo a abuso.

“Me dirigí con familiares que tengo en Fiscalía para saber qué está pasando y ver si tenía que llevar a mi hija también, cuando mis familiares me dicen que en efecto que sí había denuncias hacia la guardería por casos de abuso, me pongo en contacto con ellos para llevar a mi niña a revisión, la llevo y me informan que en efecto fue abusada, es una de las afectadas y en lo que yo logre escuchar dijeron que era la niña número siete”, puntualizó.